Zotac schenkte einem Nutzer eine GeForce RTX 5090-Grafikkarte

Ein ungewöhnlicher und für den Nutzer erfreulicher Vorfall, wie er in der Technikwelt nur selten vorkommt, hat sich ereignet. Wie ixbt.com berichtet, stellte Zotac seinem Kunden völlig kostenlos eine GeForce RTX 5090 als Flaggschiff-Grafikkarte zur Verfügung, obwohl der Käufer eigentlich ein anderes Modell der vorherigen Generation zur Garantiereparatur eingesendet hatte. Eine solche Großzügigkeit wird von großen Technikmarken nicht immer gezeigt und erfolgte nach einer langen Reihe von Problemen. Darüber berichtet ixbt.com.

Ein Reddit-Nutzer mit dem Nickname Prudent_Echidna1254 teilte seine Erfahrungen. Ihm zufolge hatte der Käufer ein Jahr lang mit der Leistung seiner GeForce RTX 4090-Grafikkarte zu kämpfen. Das teure Gerät führte regelmäßig zu einem „Bluescreen des Todes“ (BSOD), plötzlichen Systemabstürzen und Bildartefakten.

Vier Reparaturversuche und die Garantiezeit

Um das Problem zu beheben, musste der Nutzer sein Gerät gemäß den Garantiebedingungen viermal an ein Servicezentrum schicken. Der letzte Antrag wurde etwa einen Monat vor Ablauf der dreijährigen Garantie gestellt. Der Nutzer befürchtete ernsthaft, dass auch die nächste Reparatur das Problem nicht lösen und der Defekt nach Ablauf der Garantie erneut auftreten würde.

Nach etwa dreißig Tagen kontaktierte er die US-Niederlassung von Zotac, um sich nach dem Stand der Reparatur zu erkundigen. Ob das Unternehmen die ständigen Anfragen des Kunden leid war oder die Situation fair lösen wollte – die Vertreter beschlossen, den endlosen Reparaturzyklus zu beenden, und machten ein unerwartetes Angebot.

Das Flaggschiff der neuen Generation und seine Bedingungen

Am Ende erhielt der Nutzer keine reparierte Version des alten RTX 4090-Modells, sondern ohne zusätzliche Zahlung Nvidias aktuellstes Flaggschiff, die GeForce RTX 5090-Grafikkarte. Experten zufolge ergreifen Hersteller manchmal solche Maßnahmen, wenn wiederholte Reparaturen ein Problem nicht beheben können; dies gilt jedoch nicht als Standardpraxis.

Dennoch gibt es in diesem Fall ein kleines, aber wichtiges Detail. Zotac gewährte der neu bereitgestellten GeForce RTX 5090-Grafikkarte lediglich eine Garantie von 30 Tagen. Das Unternehmen erklärte nicht, warum die Garantiezeit so kurz angesetzt wurde. Reddit-Nutzer bewerteten den Fall unterschiedlich: Einige lobten die Großzügigkeit des Kundendienstes, während andere darauf hinwiesen, dass der Kunde bereits viermal Aufwand und Ärger gehabt hatte.