Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, dass die Ukraine früher oder später ihre westlichen Regionen verlieren werde. Unter Berufung auf historische Grenzen im Zusammenhang mit Polen, Ungarn und Rumänien bezeichnete er Russland als den „einzigen Garanten“ der territorialen Integrität der Ukraine.

Dies ist jedoch kein bestätigtes Szenario, das eintreten wird, sondern Putins politische Prognose. Das Völkerrecht und die Position der UN unterstützen die Souveränität der Ukraine und ihre international anerkannten Grenzen.

Was hat Putin gesagt?

Die Erklärung erfolgte am 26. Juli in Sankt Petersburg bei einem Treffen mit Angehörigen der russischen Marine.

Putin erinnerte daran, dass bestimmte Gebiete in der Westukraine nach dem Zweiten Weltkrieg in die Ukrainische Sowjetrepublik eingegliedert wurden.

„Ich bin zuversichtlich, dass die Ukraine diese westlichen Gebiete früher oder später verlieren wird. Die Gebiete, die zu Polen, Ungarn und Rumänien gehörten, werden historisch an ihren Platz zurückkehren“, sagte er.

Der russische Präsident erklärte, dass dieser Prozess möglicherweise nicht in naher Zukunft, sondern in einem, zwei, zehn oder fünfzehn Jahren stattfinden könnte. Er erklärte jedoch nicht, durch welchen rechtlichen oder politischen Mechanismus solche territorialen Veränderungen erfolgen könnten.

Verglich die ukrainische Führung mit „Spinnen im Glas“

Putin behauptete, es gebe ernste Meinungsverschiedenheiten innerhalb der ukrainischen Regierung, und verglich die Führung des Landes mit Politikern, die „wie Spinnen im Glas streiten“.

Er warf ukrainischen Beamten vor, Gelder vom Volk und westlichen Partnern aufzuteilen. Bei dem Treffen wurden keine spezifischen Dokumente oder Beweise vorgelegt, die diese Anschuldigungen bestätigen.

Diese Worte haben eine breitere Bedeutung als nur Kritik an inneren politischen Konflikten in der Ukraine. Damit setzte Putin seine frühere Rhetorik fort, die die Stabilität der ukrainischen Staatlichkeit infrage stellt.

Wie zutreffend ist der historische Anspruch auf die Westukraine?

Die Geschichte der von Putin erwähnten Gebiete ist zweifellos komplex. Sie alle jedoch einfach als „Stalins Geschenk an die Ukraine“ zu bezeichnen, vereinfacht den historischen Prozess zu stark.

Am Vorabend und nach dem Zweiten Weltkrieg:

ein großer Teil von Galizien und Wolhynien gehörte zu Polen;

die Nordbukowina gehörte zu Rumänien;

Transkarpatien gehörte in der Zwischenkriegszeit zur Tschechoslowakei;

diese Gebiete wurden 1939–1945 Teil der Sowjetunion und anschließend der Ukrainischen SSR angegliedert.

Polens Ostgrenze wurde nach Westen verschoben, und Warschau erhielt dafür Land aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Diese Veränderungen waren nicht nur Stalins persönliche Entscheidung, sondern das Ergebnis von Krieg, sowjetischer Invasion und internationalen Vereinbarungen in Jalta und Potsdam.

Erheben Polen, Ungarn und Rumänien Gebietsansprüche?

In Putins Erklärung wurden keine konkreten offiziellen Dokumente oder Beschlüsse darüber vorgelegt, dass diese Staaten die Rückgabe ukrainischer Gebiete planen.

Es wurde kein gemeinsamer offizieller Plan von Warschau, Budapest und Bukarest veröffentlicht, der auf eine gewaltsame Änderung der Grenzen der Ukraine abzielt. Daher ist es treffender, Putins Worte als politische Zukunftsprognose und nicht als bestehende territoriale Vereinbarung zu verstehen.

Solche Äußerungen können Misstrauen zwischen der Ukraine und den Nachbarstaaten schüren und historische Konflikte wieder auf die politische Agenda setzen.

Was sagt das Völkerrecht?

Die UN haben wiederholt ihre Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen betont.

Dem Völkerrecht zufolge wird die Aneignung von Staatsgebiet durch Anwendung oder Androhung von Gewalt nicht als legal anerkannt. Auch eine Änderung der Grenzen der Ukraine kann nur durch einen legalen, friedlichen und auf der Zustimmung der Parteien basierenden Prozess erfolgen.

Daher verleiht die bloße Tatsache, dass ein Gebiet in der Vergangenheit zu einem bestimmten Staat gehörte, heute kein automatisches Recht auf dessen Rückforderung. Andernfalls müsste die Weltkarte zur Hälfte neu gezeichnet werden – die Geschichte ist diesbezüglich recht „seriell“.

Putin sagte, Russland habe den Krieg nicht begonnen

Der russische Präsident behauptete bei dem Treffen erneut, Moskau habe den Krieg nicht begonnen, sondern auf Aktionen reagiert, die von Kiew und dem Westen ausgelöst wurden.

Die UN und ein Großteil der internationalen Gemeinschaft bewerteten den großflächigen Einmarsch russischer Truppen in ukrainisches Gebiet am 24. Februar 2022 jedoch als Invasion und Verletzung der Souveränität der Ukraine. Die UN-Generalversammlung forderte Russland auf, seine Truppen aus dem international anerkannten Gebiet der Ukraine abzuziehen.

Somit ist die Behauptung, „Russland habe den Krieg nicht begonnen“, die offizielle Lesart des Kremls und stimmt nicht mit der rechtlichen und politischen Bewertung der UN überein.

Warum ist diese Erklärung wichtig?

Putins Worte zeigen, dass die russische Führung die Ukraine-Frage nicht nur aus der Perspektive der Front und von Verhandlungen betrachtet, sondern auch im Hinblick auf die zukünftigen Grenzen des Landes.

Die Erklärung kann gleichzeitig drei Zwecken dienen:

das Vertrauen in die ukrainische Staatlichkeit zu schwächen;

Zweifel zwischen Kiew und seinen westlichen Nachbarn zu säen;

den Krieg als einen Prozess der „Neuordnung“ historischer Gebiete darzustellen.

Es gibt jedoch derzeit keine rechtlichen Entscheidungen, internationalen Abkommen oder bestätigten Pläne bezüglich der Unvermeidlichkeit, dass die Ukraine ihre westlichen Regionen verliert.

Hauptfazit

Putin sagte, die Ukraine werde früher oder später ihre westlichen Regionen verlieren, aber dies ist keine Realität – es ist die politische Prognose des russischen Präsidenten.

Es ist wahr, dass sich historische Grenzen mehrfach geändert haben. Die heutige internationale Ordnung basiert jedoch auf den anerkannten Grenzen und der territorialen Integrität der Staaten. Daher reicht das historische Gedächtnis allein nicht aus, um über den Übergang ukrainischer Gebiete an Polen, Ungarn oder Rumänien zu sprechen.

Ist Putins Äußerung Ihrer Meinung nach eine Warnung vor einem realen Szenario oder ein politisches Signal, das darauf abzielt, Misstrauen zwischen der Ukraine und den Nachbarstaaten zu schüren?