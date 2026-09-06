US-Präsident Donald Trump erklärte, er glaube nicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Absicht habe, NATO-Gebiet anzugreifen. Diese Aussage folgt auf einen schwerwiegenden Vorfall in Deutschland mit einer mit Sprengstoff bestückten Drohne.

Ein Journalist fragte Trump, ob die an einem deutschen Flughafen gefundene Drohne als Angriff auf NATO-Gebiet gewertet werden sollte. Der Präsident betonte, dass er mit Putin kommuniziere und ihn gut kenne.

Was sagte Trump auf die Frage des Journalisten?

Trump betonte, er habe mit Putin gesprochen und glaube nicht, dass der russische Staatschef die Absicht habe, die NATO anzugreifen.

„Ich rede mit ihm. Ich kenne ihn sehr gut. Putin will NATO-Gebiet nicht angreifen“, sagte Trump.

Damit signalisierte der US-Präsident, dass er trotz des Vorfalls in Deutschland das Risiko eines direkten militärischen Angriffs Moskaus auf NATO-Staaten als gering einschätzt.

Was war der Drohnenvorfall in Deutschland?

Es geht um den Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle. Die deutsche Regierung teilte im August mit, dass im Sicherheitsbereich des Flughafens in der Nähe von ukrainischen Frachtflugzeugen eine Drohne mit Sprengstoff und Zünder entdeckt wurde.

Am 1. September erklärte die deutsche Regierung, sie mache Russland für diesen Vorfall verantwortlich. Berlin brachte dies mit den hybriden Aktivitäten Russlands in Verbindung.

Moskau wies diese Anschuldigungen jedoch zurück. Die russische Seite betonte, Deutschland habe keine Beweise vorgelegt.

Warum ist Trumps Aussage wichtig?

Da sich der Vorfall auf dem Gebiet des NATO-Mitglieds Deutschland ereignete, löste er ernsthafte Besorgnis über die europäische Sicherheit aus.

Gleichzeitig bewertete der US-Botschafter bei der NATO, Matthew Whitaker, den Vorfall in Deutschland im Kontext hybrider Bedrohungen gegen Bündnisstaaten und erklärte, dass ein entschlossenes Vorgehen gegen solche Aktionen notwendig sei.

Deutschland kündigte nach dem Vorfall eine Reihe von Maßnahmen gegen Russland an. Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte sicherte Deutschland seine Unterstützung zu.

Wie sind die Positionen der Parteien?

Partei Position Donald Trump Glaubt, dass Putin NATO-Gebiet nicht angreifen will Deutschland Macht Russland für den Drohnenvorfall am Flughafen verantwortlich Russland Deutschlands weist die Anschuldigungen zurück NATO Erklärte, Bedrohungen gegen Mitgliedstaaten abzuwehren

Die Hauptfrage bleibt offen

Obwohl Trumps Aussage politisch bedeutsam ist, dauern die Debatten über den Drohnenvorfall in Deutschland an.

Die Position des US-Präsidenten basiert auf der Überzeugung, dass Putin nicht plant, die NATO anzugreifen. Deutschland und einige NATO-Vertreter betrachten solche Vorfälle auf europäischem Boden als ernstes Sicherheitsproblem.

Daher ist die größte Frage in der aktuellen Situation, welche Beweise es für die Verbindung zwischen dem Vorfall in Deutschland und Moskau gibt und was die weiteren Ermittlungsergebnisse zeigen werden. Moskau seinerseits weist die Anschuldigungen weiterhin zurück.