Kim Jong-un zeigt sich überraschend nach Berichten über ein Koma

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Kim Jong-un zeigt sich überraschend nach Berichten über ein Koma

Der nordkoreanische Führer Kim Jong-un ist nach unbestätigten Berichten über eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands und ein angebliches Koma wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA besuchte er am 19. Oktober eine Ausstellung für Kleidung und Schuhe. Begleitet wurde er bei der Veranstaltung von seiner Ehefrau Ri Sol-ju und seiner Tochter Ju-ae. Die veröffentlichten Fotos zeigen Kim Jong-un, wie er die Exponate besichtigt und mit Beamten spricht.

Zuvor kursierten in sozialen Netzwerken Berichte, wonach der nordkoreanische Machthaber einen Schlaganfall erlitten habe, ins Koma gefallen sei und zur Behandlung nach China gebracht wurde. Diese Behauptungen wurden jedoch bislang nicht durch glaubwürdige Beweise bestätigt.

Gerüchte über den Gesundheitszustand von Kim Jong-un gab es bereits mehrfach. Sobald er für längere Zeit nicht in der Öffentlichkeit erscheint, entstehen verschiedene Spekulationen über seine Gesundheit und einen möglichen Nachfolger.

Kim Jong-unRi Sol-juKCNANordkoreaGesundheit
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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