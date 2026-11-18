Nordkorea Führer Kim Jong Uns Besuch einer neuen Tourismusregion in der Stadt Samjiyon sorgte mit ungewöhnlichen Bildern für Aufmerksamkeit. Er saß in einem Ledersessel, der auf einen verschneiten Berghang gebracht worden war, und rauchte mit einer dunklen Sonnenbrille eine Zigarette. Währenddessen fuhr seine Tochter Kim Ju-ae im neuen Resort Ski. Das Hauptziel des Besuchs war jedoch die Inspektion der Arbeiten zum Aufbau eines großen Bergtourismuszentrums im Norden des Landes.

Sessel, Zigarette und skifahrende Tochter

Auf den von der nordkoreanischen staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Fotos ist Kim Jong Un zusammen mit seiner Frau Ri Sol-ju und seiner Tochter Kim Ju-ae zu sehen. Der Führer beobachtete das Resort, während er in einem Ledersessel am verschneiten Hang saß. Ju-ae fuhr in weißer Kleidung Ski.

Der Besuch von Kim Jong Un fand am 15. und 16. November statt, die Fotos wurden am 17. November veröffentlicht.

Welche Projekte werden in Samjiyon umgesetzt?

Die Stadt Samjiyon liegt in der Nähe der chinesischen Grenze am Fuße des Berges Paektusan, der für Nordkorea eine historische und symbolische Bedeutung hat. Pjöngjang plant, dieses Gebiet in ein großes Zentrum für Bergtourismus zu verwandeln.

Während seines Besuchs inspizierte Kim Jong Un folgende Objekte:

Skigebiet in der Region Pukphyotesan;

Arbeiten zur Rekonstruktion des Flughafens Samjiyon;

touristische Eisenbahnstrecke;

neue Hotels und Erholungszentren;

Wohngebäude für das Personal.

Der Führer betonte die Notwendigkeit, die Start- und Landebahn des Flughafens gemäß internationalen Luftfahrtstandards zu verlängern. Dies zeigt, dass Pläne bestehen, die Möglichkeiten für den Transport von Touristen in die Region auf dem Luftweg zu entwickeln.

Auch die Skiausrüstung von Kim Ju-ae erregte Aufmerksamkeit

Die Fotos von Kim Jong Uns Tochter beim Skifahren wurden auch in der internationalen Presse diskutiert. Südkoreanische Medien wiesen darauf hin, dass ihre Skier und Stöcke das Logo der Schweizer Marke Stöckli trugen. Es gab Vermutungen, dass auch ihre Kleidung von teuren europäischen Marken stammen könnte. Diese Informationen wurden nicht unabhängig bestätigt.

Dass Kim Ju-ae häufig mit ihrem Vater bei wichtigen Veranstaltungen auftritt, steht ebenfalls im Fokus internationaler Beobachter. Der südkoreanische Geheimdienst hat mitgeteilt, dass sie möglicherweise als potenzielle Nachfolgerin vorbereitet wird. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür jedoch nicht.

Somit war der Besuch in Samjiyon nicht nur wegen der ungewöhnlichen Bilder von Bedeutung, sondern auch wegen der Pläne Nordkoreas, seine Tourismusinfrastruktur zu erweitern.