Südkoreanischer Geheimdienst enthüllt besorgniserregendes Geheimnis über Kim Jong-uns Gesundheit

Rund um das abgeschottete und geheimnisvolle Regime Nordkoreas gibt es erneut aufsehenerregende Informationen über den Gesundheitszustand des Machthabers! Der südkoreanische Geheimdienst Kim Jong-uns hat einen Sonderbericht über seinen körperlichen Zustand veröffentlicht und mitgeteilt, dass der Anführer aus Pjöngjang an extremem Übergewicht leidet. Medizinischen Analysen zufolge hat das Gewicht des nordkoreanischen Führers 140 Kilogramm erreicht, was ihn in eine Hochrisikogruppe für schwere Krankheiten einstuft. Welche weiteren Details enthüllen die Geheimdienstberichte über das Leben von Kim Jong-un und wie gefährlich ist seine aktuelle Lage?

140 kg Gewicht und Herz-Kreislauf-Risiko

Südkorea Nach den vom Geheimdienst gesammelten Informationen hat das Körpergewicht des nordkoreanischen Führers erneut ein Maximum erreicht:

Der 140-Kilogramm-Wert: Der Geheimdienst hat mittels künstlicher Intelligenz und Videoanalysen festgestellt, dass das Gewicht des Anführers bei etwa 140 kg liegt;

Extremes Übergewicht: Dieser Wert gilt medizinisch als Hochrisikogruppe und stellt eine schwere Belastung für den Organismus dar;

Krankheitsrisiko: Experten schätzen das Risiko für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes bei Kim Jong-un als sehr hoch ein;

Derzeit stabil: Trotz aller negativen Faktoren wird im Bericht vermerkt, dass bei seinen körperlichen Aktivitäten derzeit keine akuten Probleme oder Krankheitssymptome beobachtet werden.

Wichtiger Punkt des Geheimdienstberichts

„Laut dem Geheimdienst in Seoul wiegt der nordkoreanische Führer 140 Kilogramm, wobei das Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen als hoch eingestuft wird. Dennoch wurden bisher keine schwerwiegenden Probleme in seinem körperlichen Zustand festgestellt.“

Die Gesundheit des Pjöngjang-Führers bleibt ein wichtiger geopolitischer Faktor für die regionale Sicherheit und die Kontrolle von Atomwaffen.

Gesundheitsindikatoren von Kim Jong-un (Tabelle)

Indikator / Faktor Geheimdienstinformation und Bewertung Festgestelltes Körpergewicht Etwa 140 Kilogramm Hauptdiagnose/Zustand Extremes Übergewicht Mögliche Risiken Hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen Aktueller Zustand Keine gravierenden Einschränkungen bei körperlichen Aktivitäten bemerkt Informationsquelle Südkorea Nationaler Geheimdienst (Seoul)

Wie könnten sich diese gesundheitlichen Risiken von Kim Jong-un Ihrer Meinung nach auf die zukünftige Machtstruktur in Nordkorea und die Regionalpolitik auswirken? Wird Pjöngjang gezwungen sein, die Nachfolgefrage zu klären?

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