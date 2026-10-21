Russin verkauft ihre „Seele“ für Labubu-Puppen

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Russin verkauft ihre „Seele“ für Labubu-Puppen

Eine 26-jährige Russin erklärte sich bereit, ihre „Seele“ für 100.000 Rubel, umgerechnet etwa 1.180 Dollar, zu verkaufen. Mit diesem Geld kaufte sie eine Sammlung von Labubu-Puppen und ein Konzertticket. Das ungewöhnliche Experiment löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus.

Das ungewöhnliche Angebot begann als Scherz

Der Vorfall nahm seinen Anfang mit einer Anzeige eines Marketing-Experten, der sich im russischen Telegram-Netzwerk als Dmitri vorstellte. Er gab bekannt, dass er jedem, der bereit sei, seine Seele zu verkaufen, 100.000 Rubel zahlen würde. Um das Angebot zu formalisieren, war eine Unterschrift mit eigenem Blut erforderlich.

Dmitri hatte sich dieses bizarre Angebot als Scherz und soziales Experiment ausgedacht und nicht erwartet, dass es jemand ernst nehmen und zustimmen würde. Doch unerwartet meldete sich eine 26-jährige Frau und erklärte sich bereit, an diesem Deal teilzunehmen.

Dmitri hielt sein Versprechen. Er veröffentlichte ein Foto des Zahlungsbelegs über den „Seelenverkauf“ sowie ein Bild der Frau, die den mit Blut unterzeichneten Vertrag hielt. Die persönlichen Daten der Frau wurden auf dem Foto unkenntlich gemacht.

„Ich habe meine erste Seele gekauft“

„Eine junge Frau namens Karina hat auf mein Angebot reagiert, dem Deal zugestimmt, das Dokument unterzeichnet und es mit ihrem Blut bestätigt. Ich habe gerade meine erste Seele gekauft. Ich fühle mich jetzt wirklich wie Davy Jones!“, schrieb der Russe.

Davy Jones ist eine bekannte Figur aus den „Fluch der Karibik“-Filmen.

Es ist unklar, was Dmitri mit der „Seele“, die er angeblich gekauft hat, zu tun gedenkt. Sein Hauptziel war es, durch diesen bizarren Deal ein soziales Experiment durchzuführen.

Karina erklärte in einem Kommentar gegenüber dem bekannten russischen Telegram-Kanal Mash, dass sie sich keine großen Sorgen um das Schicksal ihrer „Seele“ oder die Absichten des neuen Besitzers mache.

Das Geld wurde für Labubu-Puppen und ein Konzert ausgegeben

Karina behielt die 100.000 Rubel aus dem Deal nicht lange. Sie kaufte davon eine Sammlung der beliebten Labubu-Puppen und ein Ticket für ein Konzert der russischen Volkssängerin Nadeschda Kadyschewa.

Auf diese Weise verwandelte sich das als Scherz begonnene Experiment des Marketing-Experten für die Frau in eine Gelegenheit für Einkäufe.

Die Orthodoxe Kirche reagierte scharf auf den Vorfall

Obwohl Karina angab, ihr sei das Schicksal ihrer „Seele“ gleichgültig, reagierte die Russisch-Orthodoxe Kirche ernsthaft auf den Vorfall.

Nachdem sich die Nachrichten über den „Seelenverkauf“ im Internet verbreitet hatten, äußerte sich die Kirche über ihre offiziellen Kanäle und betonte, dass die Frau tatsächlich „ihre Seele verkauft und damit das Böse gewählt habe“.

Kirchenvertreter erklärten zudem, dass eine solche Entscheidung zu moralischem und persönlichem Verfall, Krankheit, Leid und sogar zum Tod führen könne.

Der Vorfall zeigte, dass selbst ein als Scherz begonnenes Internet-Experiment aus verschiedenen sozialen und religiösen Perspektiven ernsthafte Debatten auslösen kann.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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