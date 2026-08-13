Moskauer Familie bekommt ihr 15. Kind

·17·Welt
Moskauer Familie bekommt ihr 15. Kind

In einer Moskauer Familie ereignete sich ein freudiges Ereignis: Die 41-jährige Nadezhda Rogowa wurde zum 15. Mal Mutter. Russische Medien berichteten, dass ein weiteres Kind zur Welt kam – ein Mädchen.

Die Eltern gaben dem Neugeborenen den Namen Wera, was „Glaube“ bedeutet. Damit wachsen in dieser großen und harmonischen Familie nun 10 Töchter und 5 Söhne auf.

15 Kinder großzuziehen, ihnen ausreichend Liebe zu schenken und dafür zu sorgen, dass sich jedes von ihnen beachtet fühlt, ist nicht einfach. Dennoch betont Nadezhda Rogowa, dass das wichtigste Geheimnis für Liebe und Harmonie in einer großen Familie darin liegt, einander zu unterstützen.

Auf die Frage, wie so viel Liebe in einer Familie Platz finden könne, antwortete die kinderreiche Mutter:

„Gott schenkt die Kinder, und sie kommen zur Welt; mit jedem Baby schenkt Gott noch mehr Kraft und Liebe. Ich denke, das Wichtigste ist, alles einfacher zu sehen, einander zu lieben und sich gegenseitig zu helfen. Dann wird alles gut.“

Rogowa zufolge ist es in einer großen Familie besonders wichtig, unter den Kindern eine Atmosphäre der Liebe, des gegenseitigen Respekts und der Unterstützung zu schaffen. Die Geburt des Babys ist für die Familie zu einer weiteren großen Quelle der Freude und Liebe geworden.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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