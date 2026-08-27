Amerikaner stellt Rekord mit 1262 Pringles-Dosen auf

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Amerikaner stellt Rekord mit 1262 Pringles-Dosen auf

Während die meisten Menschen Chips kaufen, essen und die Dose wegwerfen, hat der Amerikaner Sonny Molina das Gegenteil getan und aus diesen Behältern eine außergewöhnliche Sammlung geschaffen.

Der Sammler aus den USA hat 1262 verschiedene Pringles-Dosen zusammengetragen und damit einen Weltrekord aufgestellt. Sein Erfolg wurde offiziell am 9. April 2025 registriert.

Eine große Anzahl verschiedener Pringles-Chipdosen, die in einem Ladenregal aufgereiht sind.

Sonnys Sammlung besteht nicht nur aus gewöhnlichen Chipdosen. Sie umfasst Pringles-Behälter aus verschiedenen Ländern, die sich in Aussehen und Geschmack unterscheiden. Jedes Stück ist mit Produkten verbunden, die in unterschiedlichen Regionen und Jahren herausgebracht wurden.

Die wertvollste Dose erinnert ihn an seine Mutter

Für Sonny Molina ist eine der wertvollsten Dosen der Sammlung eine alte gelbe Pringles-Dose aus den 1980er Jahren. Er sagt, sie erinnere ihn an die Pringles, die ihm seine Mutter in seiner Kindheit gekauft hat. Daher ist dieses Stück für ihn mehr als nur ein Sammlerobjekt; es ist ein wertvolles Andenken an seine Kindheitserinnerungen.

Ein Mann in bunter Kleidung steht neben vielen Fingerboards, die auf einem Tisch ausgebreitet sind.

Pringles-Dosen sind jedoch nicht Sonnys einziges Interesse. Er hält mehrere Weltrekorde für das Sammeln verschiedener ungewöhnlicher Gegenstände. In seinem Haus befinden sich Sammlungen von Miniatur-Skateboards, Fingerpuppen, Salz- und Pfefferpäckchen sowie weitere einzigartige Objekte.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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