„Muslime stehen uns näher als Katholiken“: Mikhalkovs kontroverse Meinung...

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„Muslime stehen uns näher als Katholiken“: Mikhalkovs kontroverse Meinung...

Nikita Mikhalkow, Vorsitzender des Verbands der Filmschaffenden Russlands, renommierter Filmregisseur und Volkskünstler der RSFSR, äußerte sich kontrovers zu modernen religiösen und kulturellen Werten. Nach Ansicht des Filmemachers stehen Islam und Buddhismus, deren Anhänger traditionelle moralische Werte bewahrt haben, orthodoxen Christen heute deutlich näher als Katholiken, die gleichgeschlechtliche Ehen befürworten.

„Verrat an Christus und dem Evangelium“: Mikhalkows scharfe Position

RIA Nowosti berichtete, der Regisseur habe die liberalen Veränderungen in westlichen Kirchen scharf kritisiert:

„Heute stehen Orthodoxie und orthodoxes Christentum dem Buddhismus und dem Islam deutlich näher als Katholiken, die Christus und das Evangelium verraten haben, indem sie ihren Kirchen erlauben, gleichgeschlechtliche Ehen zu segnen.“ — sagte Nikita Mikhalkow.

Die wichtigsten Punkte von Nikita Mikhalkows Aussage

Bereich

Inhalt der Aussage und Position

Haltung gegenüber traditionellen Religionen

Islam und Buddhismus wurden wegen ihrer traditionellen Familienwerte als der Orthodoxie nahestehend bezeichnet

Kritik an der katholischen Kirche

Die Befürwortung gleichgeschlechtlicher Ehen wurde als Widerspruch zu religiösen Lehren und als Verrat bewertet

Die Frage der historischen Erinnerung

Die Auffindung der sterblichen Überreste Dmitri Donskois und die Verehrung historischer Persönlichkeiten wurden als historische Gesetzmäßigkeit bezeichnet

Politische Parallelen

Der Umgang mit historischen Helden in Russland und der Ukraine wurde verglichen

Die Frage Dmitri Donskois und die historische Erinnerung

Darüber hinaus ging Nikita Mikhalkow auf die Auffindung und Identifizierung der sterblichen Überreste des Großfürsten Dmitri Donskoi ein und bezeichnete dies nicht als Zufall, sondern als eine wichtige historische Gesetzmäßigkeit:

„Fälle, in denen die sterblichen Überreste von Heiligen, insbesondere von Persönlichkeiten wie Dmitri Donskoi, gefunden werden, sind vollkommen folgerichtig. Bei uns werden die Leichname unserer Helden gefunden und geehrt, während in der Ukraine völlig andere Werte propagiert werden. Hier sollte man nicht nach einem Zufall suchen — dies ist eine vollkommen klare Gesetzmäßigkeit.“

Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Solidarität verschiedener Konfessionen — insbesondere von Islam und Orthodoxie — beim Schutz traditioneller familiärer und moralischer Werte?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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