Wie stark ist die US-Staatsverschuldung in zwei Monaten gestiegen?

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Wie stark ist die US-Staatsverschuldung in zwei Monaten gestiegen?

Die gesamte Staatsverschuldung der USA näherte sich Mitte Oktober 2026 der Marke von 40,4 Billionen Dollar. Dies bedeutet einen Anstieg um fast 400 Milliarden Dollar seit dem historischen Höchststand von 40 Billionen Dollar, der am 19. August verzeichnet wurde. Dies wurde unter Berufung auf Daten des US-Finanzministeriums berichtet.

Der Anstieg der Verschuldung hängt mit den Ausgaben der Bundesregierung und dem Haushaltsdefizit zusammen. Da die Staatsausgaben in den USA die Einnahmen übersteigen, ist die Regierung gezwungen, die fehlenden Mittel durch Kreditaufnahme zu decken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Problems ist die Zunahme der Zinszahlungen für die Staatsverschuldung. Im Geschäftsjahr 2026 erreichte das Defizit des US-Bundeshaushalts fast 2 Billionen Dollar, während die Kosten für den Schuldendienst auf ein Rekordniveau gestiegen sind.

Ökonomen äußern Bedenken, dass der Anstieg der Staatsverschuldung langfristig Druck auf die finanzielle Stabilität des Landes ausüben könnte. Das Verhältnis der Schulden zum Bruttoinlandsprodukt ist ebenfalls ein wichtiger Indikator: Einigen Prognosen zufolge könnte dieses Verhältnis im nächsten Jahrzehnt 120 Prozent erreichen.

Das Peterson Institute for International Economics und andere Finanzanalysezentren betonen, dass ohne ernsthafte Änderungen bei den Staatsausgaben und der Steuerpolitik die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs der US-Schulden hoch ist. Die Zahl, dass die Schulden innerhalb von sechs Jahren 50 Billionen Dollar erreichen könnten, erfordert jedoch zusätzliche Quellen, um als bestätigte Prognose zu gelten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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