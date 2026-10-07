Wohin steuert die Weltfinanz, die täglich um fast 7 Milliarden Dollar wächst?

·22·Welt
Wohin steuert die Weltfinanz, die täglich um fast 7 Milliarden Dollar wächst?

Das globale Finanzsystem nähert sich dem gefährlichsten historischen Höchststand seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies erklärte die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) bei einem großen Wirtschaftsforum in Singapur, Kristalina Georgiewa, und warnte davor, dass die weltweite Staatsverschuldung bald 100 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) übersteigen werde. Georgiewa betonte, dass künstlich aufgeblähte Haushaltsdefizite sowie der drastische Anstieg der Zinsausgaben zu den Hauptfaktoren werden, die die Weltwirtschaft aus dem Gleichgewicht bringen.

40-Billionen-Dollar-Sprung in den USA: 6,8 Milliarden Dollar Schulden pro Tag

Laut IWF-Analyse trifft der Hauptschuldendruck nicht die Entwicklungsländer, sondern vor allem die führenden westlichen Staaten, allen voran die USA:

Gleichauf mit fünf großen Volkswirtschaften:

  • Nach Angaben der renommierten Denkfabrik Peter G. Peterson Foundation hat die offizielle Staatsverschuldung der USA historisch die Marke von 40 Billionen Dollar erreicht; Vergleich:

  • Diese Zahl entspricht der Summe der jährlichen BIPs von China, Deutschland, Japan, Großbritannien und Indien; Schuldenwachstumsrate:

  • Derzeit wächst die US-Staatsverschuldung täglich um durchschnittlich 6,8 Milliarden Dollar. „Man kann sich nicht nur auf Wirtschaftswachstum verlassen“: Die Lösung des IWF Die IWF-Chefin forderte die Staats- und Regierungschefs der führenden Nationen auf, das wahre Ausmaß des Problems realistisch einzuschätzen:

Politiker müssen die Illusion aufgeben, dass das Schuldenproblem allein durch künftiges Wirtschaftswachstum gelöst werden kann;

Für die führenden Zentren der Welt ist die sofortige Umsetzung mittelfristiger, strenger und schmerzhafter fiskalischer Konsolidierungsprogramme (drastische Ausgabenkürzungen) zu einer lebensnotwendigen Notwendigkeit geworden.

  • Situation in Europa und Russland: Wie sieht das Gleichgewicht aus?

  • Das Verhältnis von Schulden zu BIP stellt sich in verschiedenen Regionen unterschiedlich dar:

Eurozone-Kennzahlen:

In der Eurozone ist die durchschnittliche Staatsverschuldung auf

  • 81,7 Prozent des BIP gestiegen. In Griechenland, wo der Schuldendruck hoch ist, liegt dieser Wert jedoch bei 146 Prozent, in Italien bei 137 Prozentund in Frankreich bei 115 Prozent;Russische Kennzahlen: Zum Vergleich: Nach offiziellen russischen Angaben liegt die Staatsverschuldung des Landes im Verhältnis zum BIP deutlich niedriger – bei 16,4 Prozent.

  • Internationale Analysten warnen, dass diese unkontrollierte Ausweitung des globalen Schuldendrucks in naher Zukunft eine weitere starke Welle globaler Krisen und Währungsabwertungen auf den Finanzmärkten auslösen könnte. Taqqoslash uchun, Rossiya rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakat davlat qarzi yalpi mahsulotga nisbatan ancha past — 16,4 foiz darajasida saqlanib turibdi.

Xalqaro tahlilchilar global qarz bosimining bu tariqa nazoratsiz kengayishi yaqin kelajakda jahon moliya bozorlarida global inqirozlar va pul qadrsizlanishining navbatdagi kuchli to‘lqinini keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Internationaler WährungsfondsKristalina GeorgiewaUS-StaatsverschuldungGlobale SchuldenkriseWeltwirtschaft
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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