Ein riesiges Geschenk von Elon Musk: Erhalten Kinder in den USA SpaceX-Aktien?

Es wird berichtet, dass Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, Pläne angekündigt hat, jedem Kind in den USA eine Aktie des Unternehmens SpaceX zu schenken. Berichten zufolge beabsichtigt der Milliardär, diese Initiative im Jahr 2027 umzusetzen.

Nach Angaben des US Census Bureau leben etwa 72 Millionen Kinder im Land. Wenn jedes von ihnen eine Aktie erhalten würde, könnte die Zahl der Empfänger in die Millionen gehen.

Den vorliegenden Informationen zufolge wird eine SpaceX-Aktie auf 146 US-Dollar geschätzt. Basierend auf diesem Preis beläuft sich der Gesamtwert von 72 Millionen Aktien auf fast 10,5 Milliarden US-Dollar.

Wichtige Aspekte dieser Initiative – wie Alterskriterien für Kinder, das Verfahren zur Aktienverteilung und die offizielle Bestätigung des Plans – erfordern jedoch eine weitere Überprüfung. Daher sollte man die Nachricht derzeit nicht als eine bereits feststehende Wohltätigkeitsmaßnahme betrachten.