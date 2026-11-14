Elon Musks ehrgeiziger Plan erneut verzögert: Was geschah beim Starship-Test?

Das private US-amerikanische Luft- und Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den 15. Testflug des Starship-Raketensystems durchgeführt. Das Unternehmen konnte jedoch eines seiner ehrgeizigsten Ziele dieses Mal nicht vollständig erreichen: den Plan, beide Teile der Rakete sicher zur Startrampe zurückzubringen.

Technische Störung und das Schicksal der ersten Raketenstufe

In der Nacht zum 14. November hob das Starship erneut vom Weltraumbahnhof in Texas ab. Firmenchef Elon Musk hatte zuvor angekündigt, dass geplant sei, sowohl den Super Heavy-Booster als auch das obere Starship-Raumschiff erfolgreich zur Startrampe zurückzuführen.

Doch während des Fluges aufgetretene technische Probleme zwangen zu einer Planänderung. Während der Übertragung teilte der Kommentator Folgendes mit:

«Es sieht so aus, als würde der Booster nun im Wasser landen und nicht zur Auffangvorrichtung zurückkehren», — sagte der Kommentator.

Infolgedessen konnte der Super Heavy-Booster aufgrund der aufgetretenen Probleme nicht zur Startrampe zurückkehren und wurde im Golf von Mexiko gewassert.