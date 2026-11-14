Elon Musks ehrgeiziger Plan erneut verzögert: Was geschah beim Starship-Test?
Das private US-amerikanische Luft- und Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den 15. Testflug des Starship-Raketensystems durchgeführt. Das Unternehmen konnte jedoch eines seiner ehrgeizigsten Ziele dieses Mal nicht vollständig erreichen: den Plan, beide Teile der Rakete sicher zur Startrampe zurückzubringen.
Technische Störung und das Schicksal der ersten Raketenstufe
In der Nacht zum 14. November hob das Starship erneut vom Weltraumbahnhof in Texas ab. Firmenchef Elon Musk hatte zuvor angekündigt, dass geplant sei, sowohl den Super Heavy-Booster als auch das obere Starship-Raumschiff erfolgreich zur Startrampe zurückzuführen.
Doch während des Fluges aufgetretene technische Probleme zwangen zu einer Planänderung. Während der Übertragung teilte der Kommentator Folgendes mit:
«Es sieht so aus, als würde der Booster nun im Wasser landen und nicht zur Auffangvorrichtung zurückkehren», — sagte der Kommentator.
Infolgedessen konnte der Super Heavy-Booster aufgrund der aufgetretenen Probleme nicht zur Startrampe zurückkehren und wurde im Golf von Mexiko gewassert.
Testindikatoren und Parameter
Daten
Testnummer
15. Starship-Testflug
Datum
14. November
Startplatz
Weltraumbahnhof Süd-Texas
Schicksal der ersten Stufe
Aufgrund technischer Störung im Golf von Mexiko gewassert
Flug des Starship-Raumschiffs dauert an
Obwohl der Plan zur vollständigen Rückführung der Rakete nicht umgesetzt werden konnte, setzt das obere Starship-Raumschiff seinen Flug im Weltraum erfolgreich fort. Dem Plan zufolge soll das Schiff etwa 14 Erdumkreisungen absolvieren und 26 Starlink-Satelliten in eine niedrige Umlaufbahn bringen.
Zur Erinnerung: Das Starship wurde als das größte und vollständig wiederverwendbare Transportsystem der Menschheitsgeschichte konzipiert. Es hat eine Gesamthöhe von fast 124 Metern und ein Gewicht von 5.000 Tonnen. Das System besteht aus dem mit 33 Triebwerken ausgestatteten Super Heavy-Booster und dem Transportschiff namens Starship.
Glauben Sie, dass SpaceX das Starship in naher Zukunft zu einem vollständig wiederverwendbaren und sicheren System machen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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