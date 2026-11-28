Elon Musks Nettovermögen steigt an einem Tag um 39 Mrd. Dollar auf 863 Mrd. Dollar
Forbes zufolge, am 27. November 2026 stieg das Nettovermögen des Unternehmers Elon Muskinnerhalb eines Tages um 39,3 Milliarden Dollar (4,78 Prozent). Infolgedessen erreichte sein Gesamtkapital 862,8 Milliarden Dollarund er wurde zum absoluten Spitzenreiter unter den Milliardären weltweit beim täglichen Zuwachs.
Was war der Grund für den rasanten Anstieg des Vermögens?
Der Hauptauslöser für diesen massiven Anstieg von Musks Kapital war der SpaceX -Aktienkurs, der im Handel um 5,46 Prozent (im nachbörslichen Handel sogar um über 7 Prozent) stieg. Dies ist auf die allgemein positive Dynamik im Technologiesektor sowie auf die Ankündigung des Milliardärs zurückzuführen, das Programm zur Übertragung von SpaceX -Aktien an Kinder (Transfer) in den USA auszuweiten.
Wichtige Kennzahlen und die Situation im Milliardärs-Ranking
Trotz des Rekordanstiegs innerhalb eines Tages war Musks Gesamtvermögen in der vergangenen Woche um 25,3 Milliarden Dollar gesunken. Die Top 3 der Milliardäre mit dem größten Kapitalzuwachs am 27. November sahen wie folgt aus:
Nr.
Milliardär
Unternehmen / Tätigkeit
Täglicher Vermögenszuwachs
1
Elon Musk
SpaceX, Tesla
+39,3 Milliarden Dollar (+4,78%)
2
Jeff Bezos
Amazon -Gründer
+8,6 Milliarden Dollar
3
Mark Zuckerberg
Meta -Chef
+6,5 Milliarden Dollar
Glauben Sie, dass Elon Musks Gesamtkapital in den kommenden Monaten zum ersten Mal in der Geschichte die 1-Billion-Dollar-Marke knacken wird?
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