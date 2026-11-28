Forbes zufolge, am 27. November 2026 stieg das Nettovermögen des Unternehmers Elon Muskinnerhalb eines Tages um 39,3 Milliarden Dollar (4,78 Prozent). Infolgedessen erreichte sein Gesamtkapital 862,8 Milliarden Dollarund er wurde zum absoluten Spitzenreiter unter den Milliardären weltweit beim täglichen Zuwachs.

Was war der Grund für den rasanten Anstieg des Vermögens?

Der Hauptauslöser für diesen massiven Anstieg von Musks Kapital war der SpaceX -Aktienkurs, der im Handel um 5,46 Prozent (im nachbörslichen Handel sogar um über 7 Prozent) stieg. Dies ist auf die allgemein positive Dynamik im Technologiesektor sowie auf die Ankündigung des Milliardärs zurückzuführen, das Programm zur Übertragung von SpaceX -Aktien an Kinder (Transfer) in den USA auszuweiten.