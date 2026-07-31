Präsidenten eröffnen Fünf-Sterne-Hotel „Baku“ am Issyk-Kul (Foto)

Am Ufer des Issyk-Kul, Zentralasien wurde das Fünf-Sterne-Hotel „Baku“ eröffnet, das voraussichtlich eines der neuen touristischen Wahrzeichen werden wird. An der feierlichen Zeremonie nahm der Präsident von Usbekistan Shavkat Mirziyoyev gemeinsam mit den Staatsoberhäuptern Zentralasiens und Aserbaidschans teil.

Der neue Komplex erstreckt sich über ein Gebiet von 17,2 Hektar und beschränkt sich nicht nur auf ein gewöhnliches Hotel. Er bietet eine integrierte Infrastruktur für Erholung, Sport, Unterhaltung und hochrangige internationale Treffen.

Die Präsidenten besichtigten die Möglichkeiten des neuen Komplexes

Die Eröffnungszeremonie des Hotels „Baku“ fand im Rahmen des informellen Konsultativtreffens der Staatsoberhäupter Zentralasiens und Aserbaidschans statt.

Shavkat Mirziyoyev und andere führende Persönlichkeiten machten sich mit den für Gäste geschaffenen Bedingungen, Zimmern, Erholungsbereichen und den Möglichkeiten zur Ausrichtung internationaler Veranstaltungen vertraut.

Die gemeinsame Teilnahme der Staatsoberhäupter an der Eröffnungszeremonie zeigt, dass das Objekt nicht nur für den innerkirgisischen Tourismus, sondern als Projekt von Bedeutung für die gesamte Region präsentiert wird.

In Zukunft könnte der Komplex folgendes ermöglichen:

Empfang von Staats- und Regierungsdelegationen;

Durchführung internationaler Foren und Konferenzen;

Organisation von Geschäftstreffen;

Entwicklung des Familien- und Premiumtourismus;

Ausrichtung von Sport- und Kulturveranstaltungen.

Wie sieht das Hotel in Zahlen aus?

Das neue Fünf-Sterne-Hotel befindet sich auf einem 17,2 Hektar großen Gelände am Ufer des Issyk-Kul.

Der Komplex umfasst:

Objekt Hauptkennzahl Hauptgebäude 7 Etagen Gesamtfläche Knapp 30.000 Quadratmeter Zimmer Mehr als 120 Gelände 17,2 Hektar Freizeiteinrichtungen Schwimmbad und Wasserpark Zusätzliche Annehmlichkeiten Sport- und Unterhaltungsinfrastruktur

Das Vorhandensein von über 120 Zimmern ermöglicht es dem Hotel, eine große Anzahl von Touristen, offiziellen Delegationen und Veranstaltungsteilnehmern gleichzeitig aufzunehmen.

Es wird deutlich, dass ein Großteil des Geländes nicht nur für das Gebäude, sondern für offene Erholungsbereiche, Grünanlagen, Sportplätze und Wasserattraktionen vorgesehen ist.

Wen werden der Wasserpark und das Pool anziehen?

Das Schwimmbad und der Wasserpark im Komplex verhindern, dass das Hotel lediglich eine Einrichtung für Geschäftsreisen oder offizielle Veranstaltungen bleibt.

Diese Infrastruktur kann es attraktiv machen für:

Familien mit Kindern;

Diejenigen, die ihren Sommerurlaub am Issyk-Kul verbringen;

Liebhaber des aktiven Sports;

Ausländische Touristen;

Organisatoren von Firmenveranstaltungen.

Der Tourismus am Issyk-Kul ist hauptsächlich während der Sommersaison aktiv. Das Vorhandensein eines Wasserparks, eines Pools, von Sportplätzen und Indoor-Freizeiteinrichtungen sorgt dafür, dass die Gäste länger auf dem Gelände des Komplexes verweilen.

Ein bequemes Zimmer allein reicht für einen Touristen nicht aus. Wichtig ist auch, wohin er während des Urlaubs gehen, was er sehen und wie er seine Zeit verbringen kann. Im Hotel „Baku“ wurde versucht, verschiedene Dienstleistungen auf einem Gebiet zu vereinen.

Warum wurde das Hotel „Baku“ genannt?

Die Verbindung des Hotelnamens mit der Hauptstadt Aserbaidschans stärkt auch die symbolische Bedeutung des Projekts.

In einer Zeit, in der der politische, wirtschaftliche und kulturelle Dialog zwischen Zentralasien und Aserbaidschan immer aktiver wird, kann die Vergabe des Namens „Baku“ an das neue Tourismusobjekt am Ufer des Issyk-Kul als Zeichen der Nähe zwischen den beiden Regionen verstanden werden.

Die aktive Teilnahme Aserbaidschans an den Treffen der Staatsoberhäupter Zentralasiens erhöht die Möglichkeit, Transport-, Tourismus- und Kulturbeziehungen über das Kaspische Meer auszuweiten.

Aus dieser Perspektive kann das neue Hotel zu einem Objekt werden, das gleichzeitig Folgendes repräsentiert:

Das touristische Potenzial von Kirgisistan;

Die freundschaftlichen Beziehungen zu Aserbaidschan;

Eine neue Form der regionalen Zusammenarbeit.

Welche Möglichkeiten wurden für internationale Veranstaltungen geschaffen?

Es wird besonders betont, dass im Hotel Bedingungen für die Durchführung internationaler Treffen geschaffen wurden.

Die Möglichkeit, hochrangige Delegationen in dem Fünf-Sterne-Komplex zu empfangen, kann den Issyk-Kul als Austragungsort für informelle Gipfel, Wirtschaftsforen und regionale Dialoge weiter stärken.

Der Issyk-Kul hat eine Reihe natürlicher Vorteile für solche Treffen:

Entfernung vom Lärm der Großstadt;

Harmonie von Berg- und See-Landschaften;

Die Möglichkeit, Verhandlungen in einem sicheren und geschlossenen Format zu führen;

Verbindung offizieller Treffen mit einem Erholungsprogramm;

Hinterlassung eines starken Eindrucks bei ausländischen Gästen.

Bei informellen Treffen können Staatsoberhäupter außerhalb eines strikten Protokolls kommunizieren. Daher hat eine hochwertige Hotel- und Freizeitinfrastruktur auch praktische Bedeutung für die politische Diplomatie.

Was bringt das neue Objekt der lokalen Wirtschaft?

Der Betrieb eines großen Hotels beschränkt sich nicht nur auf seine Zimmer. Um solche Komplexe herum bildet sich eine ganze Kette von Dienstleistungen.

Das neue Objekt kann die Nachfrage in folgenden Bereichen steigern:

Lebensmittel- und Gastronomiedienstleistungen;

Transport und Transfer;

Führungen und Ausflüge;

Reinigung und Instandhaltung;

Veranstaltungsorganisation;

Wasser- und Sport-Freizeitleistungen;

Verkauf von lokalen Produkten und Souvenirs.

Wenn Gäste auch Restaurants, Verkaufsstellen und touristische Einrichtungen außerhalb des Komplexes nutzen, breitet sich die wirtschaftliche Wirkung des Projekts auf die umliegenden Gebiete aus.

Dazu wird es jedoch wichtig sein, Dienstleistungen, Touristenrouten und Partnerschaftsprogramme einzurichten, die das Hotel mit der lokalen Wirtschaft verbinden.

Formiert sich ein neues Tourismusmodell am Issyk-Kul?

Die Eröffnung von Objekten wie einem Golfclub von internationalem Rang und einem neuen Fünf-Sterne-Hotel in Tscholpon-Ata in kurzer Zeit zeigt, dass Kirgisistan versucht, den Issyk-Kul-Tourismus an ein neues Publikum anzupassen.

Während der Issyk-Kul früher hauptsächlich für Strände, Natur und Familienerholung bekannt war, kommen nun hinzu:

Sporttourismus;

Premium-Tourismus;

Geschäftstourismus;

Internationale Veranstaltungen;

Korporative Erholungsziele.

Wenn diese Strategie praktische Ergebnisse liefert, kann sich der Issyk-Kul von einem reinen Sommerurlaubsort zu einem großen Tagungs- und Erholungszentrum auf hohem Niveau entwickeln.

Welche Fragen bleiben noch offen?

Obwohl die wichtigsten Kennzahlen des Hotels bekannt gegeben wurden, wurden einige wirtschaftliche Details des Projekts bisher nicht offengelegt.

Insbesondere:

Wie viel Investitionen in den Bau des Komplexes geflossen sind;

Wie viele Arbeitsplätze im Hotel geschaffen wurden;

Zimmerpreise und Buchungsbedingungen;

Welches Unternehmen den Komplex verwaltet;

Wie viele Gäste das ganze Jahr über empfangen werden;

Informationen über die Saal-Kapazitäten für internationale Veranstaltungen wurden nicht bereitgestellt.

Die wahre Effektivität des Projekts wird nicht nur an der feierlichen Eröffnung gemessen, sondern am Gästestrom, der Servicequalität und seinem Beitrag zur lokalen Wirtschaft.

Hauptfazit

Das am Ufer des Issyk-Kul eröffnete Fünf-Sterne-Hotel „Baku“ ist eines der neuen Großobjekte in der kirgisischen Tourismusinfrastruktur geworden.

Der auf einem 17,2 Hektar großen Gelände errichtete Komplex vereint über 120 Zimmer, einen Pool, einen Wasserpark sowie Sport- und Unterhaltungsinfrastruktur. Neben der Aufnahme von Urlaubern kann er auch internationale Veranstaltungen und hochrangige Treffen ausrichten.

Nun ist die Hauptfrage, ob die große Fläche und die modernen Bedingungen einen neuen Touristenstrom an den Issyk-Kul locken und ihn zu einem der führenden Tourismuszentren der Region machen können.

Was zieht Ihrer Meinung nach Touristen mehr an den Issyk-Kul – Natur, moderne Hotels oder neue Unterhaltungskomplexe? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!