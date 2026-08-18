Warum tragen Kayan-Frauen Ringe um den Hals?

Das Schönheitsverständnis war nicht in allen Epochen und Gesellschaften gleich. Verschiedene Völker verliehen äußerem Erscheinungsbild, Kleidung, Schmuck und Körperschmuck auf Grundlage ihrer kulturellen Vorstellungen, Bräuche und sozialen Werte eine bestimmte Bedeutung. In manchen Gesellschaften gilt ein Gegenstand als einfacher Schmuck, während er für ein anderes Volk ein wichtiges Zeichen von Weiblichkeit, sozialem Status oder nationaler Identität sein kann.

Eines der bekanntesten Beispiele ist die Tradition, dass einige Frauen des in Myanmars Bundesstaat Kayah lebenden Kayan-Volkes Halsringe tragen. Die Kayan sind eine der ethnischen Gruppen innerhalb der Karen-Völker. Die Frauen der Lahwi-Gruppe sind dafür bekannt, spiralförmige Ringe aus Messing um den Hals zu tragen. Dieser Brauch wurde insbesondere im Gebiet von Demoso dokumentiert.

Mädchen begannen schon im Kindesalter, Ringe zu tragen

Quellen zufolge beginnen Kayan-Mädchen bereits im Kindesalter, Halsringe zu tragen. Einige Beobachtungen deuten darauf hin, dass dieser Prozess etwa im Alter von fünf Jahren beginnt. Mit zunehmendem Alter des Mädchens werden die Länge der Spirale und die Zahl ihrer Windungen nach und nach erhöht.

Es wäre nicht richtig, diesen Brauch ausschließlich mit dem äußeren Erscheinungsbild zu erklären. Eine 2017 von Atsuko Shimoda und Seiji Ohsawa veröffentlichte Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen Halsringen und der Selbstdarstellung sowie den Schönheitsvorstellungen der Kayan-Frauen. Gleichzeitig räumten die Frauen selbst ein, dass die Ringe schwer und unbequem sind.

Die Studie nennt außerdem eine interessante Zahl. Nach Beobachtungen aus dem Jahr 2014 und Shimodas Daten von 2015 trugen in vier Dörfern im Gebiet von Demoso im Bundesstaat Kayah insgesamt 10,6 Prozent der weiblichen Bevölkerung Halsringe. Den Forschungsmaterialien zufolge entsprach dies 85 Frauen.

Der Hals wird tatsächlich nicht länger

Eine der bekanntesten Vorstellungen über die Kayan-Frauen lautet, dass die Ringe den Hals verlängern. Wissenschaftliche Beobachtungen zeigen jedoch, dass die Situation etwas anders ist.

Das Gewicht der Messingspirale übt über Jahre hinweg Druck auf die Schultern und den oberen Brustkorb aus. Dadurch verschiebt sich das Schlüsselbein nach unten, und die Form des oberen Brustkorbs verändert sich. Deshalb wirkt der Hals deutlich länger. Die Halswirbel werden also nicht im eigentlichen Sinne gedehnt – der Eindruck eines langen Halses entsteht vor allem durch Veränderungen der Körperstruktur.

Eine 2015 veröffentlichte anthropometrische Studie untersuchte ebenfalls den Einfluss des Tragens von Halsringen seit der Kindheit auf die Körperproportionen. Die Forschenden stellten fest, dass die Auswirkungen insbesondere ab der Pubertät sichtbar werden.

Gleichzeitig gibt es keine einzige, wissenschaftlich eindeutig anerkannte Erklärung für den Ursprung dieser Tradition. Zu verschiedenen Zeiten wurden unterschiedliche Vermutungen geäußert, die den Brauch mit Schutz, der Bewahrung der Stammesidentität, sozialem Status und Vorstellungen von Schönheit in Verbindung bringen. Forschende betonen jedoch, dass der genaue Ursprung der Tradition weiterhin umstritten ist.