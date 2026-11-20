Diese Tiere werden in China für wissenschaftliche Forschungen in den schnell wachsenden Bereichen der Biomedizin und Pharmazie eingesetzt.

Laut Angaben des Magazins bringt China seit 2023 Tausende von Primaten aus Kambodscha ins Land. Zolldaten zeigen, dass 2023 mehr als 2.400 Affen importiert wurden und diese Zahl 2025 auf über 13.000 anstieg. Auch für 2026 wird ein ähnliches Importvolumen erwartet.

China hat mehr als 30.000 Affen aus Kambodscha importiert, um sie für wissenschaftliche Experimente zu verwenden. Dieser Umstand hat die Sorge vor einem neuen Wettbewerb zwischen den USA und China um Labortiere verschärft. Experten warnen jedoch davor, dass der Handel mit Wildaffen auch die Natur und die menschliche Gesundheit gefährdet. Dies berichtete das Magazin Science.

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Früher war China einer der wichtigsten Partner der USA bei der Lieferung von Laboraffen. So exportierte Peking im Jahr 2018 beispielsweise fast 20.000 Javaneraffen nach Amerika.

Doch mit Beginn der COVID-19-Pandemie stoppte China den Export lebender Tiere. Infolgedessen mussten sich US-Labore nach anderen Lieferanten umsehen, wobei der Fokus vor allem auf Kambodscha lag.

Im Jahr 2022 deckte das US-Justizministerium Schmuggelvorfälle im Zusammenhang mit dem Affenhandel in Kambodscha auf. Einzelpersonen wurden beschuldigt, in freier Wildbahn gefangene Affen als Tiere deklariert zu haben, die angeblich auf speziellen Farmen gezüchtet wurden. Danach ging der Export von Kambodscha in die USA drastisch zurück.

Besorgniserregende Situation für die Tierwelt

Expertensind der Meinung, dass Zweifel daran bestehen, ob alle aus Kambodscha exportierten Affen tatsächlich auf speziellen Farmen gezüchtet wurden. Einige Tiere könnten aus ihrem natürlichen Lebensraum entnommen worden sein.

Dies könnte den Affenpopulationen schaden und zudem das Risiko der Ausbreitung zoonotischer Krankheiten erhöhen, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden können.

Internationale Experten kritisieren zudem die mangelnde Transparenz im kambodschanischen Affenhandel. Ein 2026 veröffentlichter CITES-Bericht stellte fest, dass einige Betrugs- und Korruptionsfälle weder bestätigt noch widerlegt werden konnten.

Beginnt ein neuer Kampf zwischen den USA und China?

Analysten betonen, dass Chinas erhöhte Affenimporte einen neuen Wettbewerb mit den USA auslösen könnten. Amerikanische Labore verwenden nach wie vor etwa 60.000 Primaten pro Jahr. Die derzeitigen Importe reichen jedoch kaum aus, um den Bedarf vollständig zu decken.

Gleichzeitig importierten die USA 2025 weitere 1.400 Affen aus Kambodscha. Im selben Jahr erwarb das US-Unternehmen Charles River Laboratories eine der größten Makaken-Farmen in Kambodscha.

Einige Experten sind der Ansicht, dass die beiden Länder statt um die Marktbeherrschung zu konkurrieren, bei der Kontrolle des Affenhandels und der Entwicklung alternativer wissenschaftlicher Methoden für Tierversuche zusammenarbeiten sollten.

Ihrer Meinung nach bleibt die Reduzierung des Bedarfs an Tieren für Laborforschungen, die Transparenz des Handelsprozesses und der Schutz der Tierwelt eine wichtige internationale Aufgabe.