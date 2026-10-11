12-Jährige täuscht Entführung vor, um von ihren Eltern Geld zu erpressen

In Brasilien hat ein 12-jähriges Mädchen eine Entführung vorgetäuscht, um von ihrer Familie Geld zu erpressen. Die Eltern, die in großer Sorge um ihre verschwundene Tochter waren, schalteten die Polizei ein. Doch während der Ermittlungen stellte sich der Fall völlig anders dar: Es kam heraus, dass das Mädchen die Geschichte der Entführung selbst erfunden hatte.

Der Vorfall ereignete sich in Itaiópolis, einer Stadt im Norden des brasilianischen Bundesstaates Santa Catarina. Das 12-jährige Mädchen, das gegen 01:00 Uhr nachts von zu Hause verschwand, begann, Nachrichten an ihre Eltern zu senden. Sie behauptete, von Unbekannten entführt worden zu sein, dass ihr Leben bedroht sei und sie von den Entführern misshandelt werde.

Aus Angst um das Leben ihrer Tochter informierten die Eltern umgehend die Strafverfolgungsbehörden. Daraufhin leitete die Kriminalpolizei (DIC) der Nachbarstadt Mafra eine Untersuchung ein, um das vermisste Kind zu finden und die mutmaßlichen Täter zu identifizieren.

Das Mädchen forderte Lösegeld von ihren Eltern

Gegen 11:00 Uhr schickte das Mädchen erneut eine Nachricht an ihre Eltern. Diesmal forderte sie Geld für ihre Freilassung. Sie schrieb, dass die Entführer ihr Leben beenden könnten, falls die geforderte Summe nicht gezahlt werde.

Bevor die Eltern, die in großer Sorge um das Schicksal ihrer Tochter waren, das Lösegeldproblem lösen konnten, gelang es der Polizei, sie zu finden. Wenige Stunden später entdeckten die Beamten das Mädchen in einem Haus in einer ländlichen Gegend von Itaiópolis.

Das Überraschendste war, dass die Spezialeinheiten, die bereit waren, das Mädchen zu retten und gegen die mutmaßlichen Entführer vorzugehen, auf keine Täter stießen. Denn das 12-jährige Mädchen war in Wirklichkeit von niemandem entführt worden und ihr Leben war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Während der Befragung gab das Mädchen zu, die gesamte Geschichte selbst erfunden zu haben. Es stellte sich heraus, dass ihr Ziel darin bestand, Geld von ihren Eltern zu erpressen.

Welche Maßnahmen gegen das Mädchen ergriffen werden, ist noch unklar

Nach dem Vorfall wurde das Mädchen in Gewahrsam genommen, und es wurde berichtet, dass gegen sie wegen einer Handlung ermittelt wird, die einer Erpressung gleichkommt. Aufgrund ihres jungen Alters ist jedoch noch unklar, welche rechtlichen Konsequenzen dieser Fall haben wird.

Es gab bereits früher Fälle von vorgetäuschten Entführungen aus verschiedenen Gründen. Das Besondere an diesem Vorfall ist jedoch, dass die Person, die ihn inszenierte, erst 12 Jahre alt ist.

Das Mädchen versuchte, ihre Eltern durch die vorgetäuschte Entführung zur Zahlung von Geld zu zwingen. Dieser Vorfall versetzte die Familienmitglieder in große Sorge und führte zudem zur Verschwendung von Zeit und Ressourcen der Polizei.