19-jährige russische Studentin in Thailand vermisst

Anna Gorshkova, eine 19-jährige Studentin aus Nischni Nowgorod, hat nach ihrer Reise nach Thailand im Mai den Kontakt zu ihrer Familie verloren. Ihre Angehörigen befürchten, dass sie Opfer von Menschenhandel oder Freiheitsberaubung geworden sein könnte, wie russische Medien berichten.

Anna studierte im zweiten Jahr Geodäsie an einer Universität in Nischni Nowgorod. Ihre Verwandten beschreiben sie als sparsam; sie legte das Geld, das ihre Eltern ihr gaben, zur Seite. Sie hatte ihrem Bruder sogar 350.000 Rubel geliehen.

Mitte Mai bat Anna ihren Bruder, ihr das geliehene Geld zurückzuzahlen. Danach nahm sie ihre Ersparnisse und machte sich auf den Weg. Es wurde festgestellt, dass sie am 19. Mai von Russland nach China und am 21. Mai von China nach Thailand flog.

Einige Tage später erhielt Annas Mutter eine Nachricht von ihr. Anna schrieb, dass es ihr gut gehe, sie nicht entführt worden sei und ihren Träumen folge. Sie bat ihre Angehörigen zudem, nicht nach ihr zu suchen. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr.

Trotz ihrer Bitte wandten sich die Eltern an die Strafverfolgungsbehörden, um nach ihr suchen zu lassen. Die Familie fand später heraus, dass Anna über China nach Thailand gereist war. Berichten zufolge lehnte die Polizei die Einleitung eines Strafverfahrens ab.

Ihre Angehörigen bezweifeln, dass Anna diese Reise freiwillig angetreten hat. Sie betonen, dass sie eine gute Studentin war, keine ernsthaften Konflikte hatte und ein enges Verhältnis zu ihrer Familie pflegte. Daher vermuten sie, dass sie entführt oder festgehalten wird. Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Informationen, die diese Version bestätigen.

Zuvor gab es Berichte über eine 19-jährige Russin, die mit Spuren von Misshandlungen und völlig erschöpft nahe der Grenze zwischen Thailand und Myanmar gefunden wurde. Annas Bruder bestätigte jedoch nach Sichtung eines Fotos, dass es sich bei der gefundenen Person nicht um seine Schwester handelte.

Die Familie sucht weiterhin nach Anna. Am 23. August wandte sich ihr Vater an die Polizei in Thailand. Die Familie erhielt Informationen, dass Anna am 15. Juni in einem Hotel in der Gegend von Na Jomtien in der Provinz Chonburi gesehen worden sein könnte. Die Polizei wurde gebeten, die Videoüberwachungsaufnahmen aus der Umgebung zu prüfen.