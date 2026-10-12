Südkoreanischer Präsident und seine Frau essen Tacos in Mexiko und besuchen K-Pop-Konzert

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Südkoreanischer Präsident und seine Frau essen Tacos in Mexiko und besuchen K-Pop-Konzert

Südkorea Präsident Lee Jae-myung und seine Frau Kim Hye-kyung sorgten während ihres offiziellen Besuchs in Mexiko mit ihren besonderen Aktivitäten für Aufsehen.

Das Präsidentenpaar besuchte das Restaurant Tacos Atarantados in Mexiko-Stadt und probierte das berühmte mexikanische Gericht – Tacos. Sie machten auch Fotos mit den Mitarbeitern des Restaurants.

Danach Südkorea nahmen der Staatschef und seine Frau auch am Konzert der weltberühmten K-Pop-Gruppe Stray Kids teil.

Dieser Besuch des Präsidentenpaares blieb nicht nur wegen der diplomatischen Treffen in Erinnerung, sondern auch wegen ihres Interesses an der Kultur und den nationalen Gerichten beider Länder. Diese Ereignisse Südkorea und lenkten die Aufmerksamkeit auch auf die kulturellen Beziehungen zwischen Mexiko.

Lee Jae-myungKim Hye-kyungStray KidsSüdkorea-MexikoDiplomatie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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