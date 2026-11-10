Ein weiterer großer Umbruch in der politischen Elite der USA: Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie hat dem Kongress einen offiziellen Entwurf für ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen Pentagon-Chef Pete Hegseth vorgelegt. Hegseth wird vorgeworfen, seine Befugnisse missbraucht zu haben, indem er ohne Zustimmung des Kongresses militärische Aktionen gegen den Iran durchführte, Schiffe in der Karibik angriff und die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro anordnete. Die Abstimmung über das Dokument ist für Mittwoch geplant. Parteienübergreifende Einigkeit und der Einfluss der Zwischenwahlen Laut einer Analyse von CBS News ist es sehr wahrscheinlich, dass das Impeachment gegen Hegseth im Kongress breite parteiübergreifende Unterstützung finden wird. Zwei Hauptfaktoren sind dafür verantwortlich: Erstens sind Mitglieder beider Parteien zutiefst unzufrieden mit Hegseths militärischer Kampagne gegen den Iran; zweitens ist die Besorgnis und der Widerstand gegen das Vorgehen der Pentagon-Führung unter den Republikanern, die bei den jüngsten Zwischenwahlen Niederlagen erlitten haben, drastisch gestiegen.

Thomas Massie, der den Bundesstaat Kentucky vertritt, hat sich in den vergangenen Monaten offen gegen eine Reihe von Entscheidungen der Regierung im Weißen Haus gestellt. Er hatte das Thema Impeachment bereits im September angesprochen, doch die Führung des Repräsentantenhauses beendete die Sitzung vorzeitig und verschob die Abstimmung auf November. Nun hat er ein aktualisiertes, 34-seitiges Dokument vorgelegt. Anklagepunkt Inhalt und Grundlage Rechtliche und politische Forderung Krieg gegen den Iran Durchführung militärischer Operationen ohne offizielle Genehmigung (Sanktion) des Kongresses Verstoß gegen die Bestimmungen der US-Verfassung zur Kriegserklärung Operationen in der Karibik Angriffe des Pentagons auf Schiffe in den Gewässern Überschreitung der militärischen Befugnisse Festnahme von Maduro Operationen zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Handlungen im Widerspruch zu internationalem und nationalem Recht Verfassungsrechtliche Gefahr Ausübung des Amtes entgegen der Dienstpflichten und der Rechtsstaatlichkeit Forderung nach lebenslanger Aberkennung des Rechts auf öffentliche Ämter „Peter Brian Hegseth hat bewiesen, dass er eine ernsthafte Bedrohung für die Verfassung darstellt, wenn er im Amt bleibt. Er hat in einer Weise gehandelt, die absolut nicht mit seiner Pflicht und der Rechtsstaatlichkeit vereinbar ist. Aus diesem Grund verdient er ein Impeachment, die Amtsenthebung und den Verlust des Rechts, jemals wieder ein ehrenvolles, vertrauenswürdiges oder bezahltes Amt in den USA zu bekleiden.“ — Thomas Massie, Mitglied des US-Repräsentantenhauses. Die Gelassenheit des Pentagons: Was sagt Hegseth dazu? Trotz des massiven Drucks im Kongress versucht Pete Hegseth, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Journalisten gegenüber rief er dazu auf, die Gefahr eines Impeachments nicht zu überbewerten, und erklärte, er sei bereit, seine Arbeit im Pentagon vollumfänglich zu verteidigen.