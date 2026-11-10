28-jähriger Mann aus Ghana lässt sich für Reichtum drei Tage lang lebendig in einem Sarg auf einem Friedhof begraben

Ein 28-jähriger Bürger Ghanas soll sich einem ungewöhnlichen Ritual unterzogen haben, um Geld und Reichtum anzuziehen, indem er drei Tage lang in einem Sarg auf einem Friedhof lag. Dies berichtete die Publikation „My Joy Online“.

Der bizarre Vorfall kam ans Licht, nachdem ein örtlicher Jäger bei einem Spaziergang einen herrenlosen Sarg auf dem Friedhof entdeckt hatte. Seine Hunde rannten auf den Sarg zu und verhielten sich auffällig. Der Mann schöpfte Verdacht und vermutete, dass sich jemand darin befinden könnte.

Der Jäger näherte sich dem Sarg und forderte die Person im Inneren auf, herauszukommen. Erst nachdem er damit gedroht hatte, eine Waffe einzusetzen, stieg ein Mann aus dem Sarg. Wie sich herausstellte, war er der Besitzer einer örtlichen Apothekenfiliale.

Kurz darauf kam ein Heiler vorbei, der in der Nähe Heilpflanzen gesammelt hatte. Gemeinsam brachten sie den Mann ins Dorf. Die Nachricht von diesem ungewöhnlichen Vorfall verbreitete sich schnell, und eine große Menschenmenge versammelte sich, um die Details zu erfahren. Einige Bürger schlugen vor, die Polizei zu rufen, um den Sachverhalt zu klären.

Ersten Vermutungen zufolge blieb der Mann im Rahmen eines alten Rituals drei Tage lang im Sarg, in der Hoffnung, Geld und Reichtum anzuziehen. Später wurde er den Strafverfolgungsbehörden übergeben, um alle Details des Vorfalls zu klären.