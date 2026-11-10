Panik in Europa: Trump bereitet einen „Doppel-Deal“ mit Putin vor, der den Kontinent umgeht
Die jahrelangen Bemühungen europäischer Staats- und Regierungschefs, Russland international zu isolieren, sind auf ein ernstes Hindernis durch die pragmatische Politik des Weißen Hauses gestoßen, die auf eine grundlegende Neugestaltung des globalen Sicherheitssystems abzielt. Wie eine der führenden britischen Zeitungen, The Telegraph, unter Berufung auf diplomatische Kreise in Brüssel und London berichtet, bereitet US-Präsident Donald Trump ein umfassendes „Doppelabkommen“ mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, das die Ansichten von Kiew und der Europäischen Union vollständig umgeht.
Die Ukraine und die Straße von Hormus: Trumps großer geopolitischer Handel
Berichten zufolge sieht der von Washington vorbereitete Plan vor, zwei große globale Probleme gleichzeitig zu lösen: den Konflikt in der Ukraine zu beenden und die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Straße von Hormus für den Öltransport vollständig zu öffnen. Donald Trump räumte im Oval Office offen ein, dass die Parameter dieses künftigen Abkommens die gesamte Sicherheitsarchitektur Europas umfassen werden.
Diese Erklärung löste in den europäischen Hauptstädten eine echte politische Schockwelle aus. Derzeit versuchen die Staats- und Regierungschefs der EU fieberhaft, einen einzigen bevollmächtigten Unterhändler zu finden, der an der geschlossenen Verhandlungsrunde in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, teilnehmen soll.
Verhandlungsbereiche
Washingtons Plan (Trump)
Sorgen der EU und Londons
Moskaus feste Position
Ukraine-Frage
Schnelles Einfrieren der Lage an der Front und Beendigung des Konflikts
Nichtbeachtung der Meinung von Kiew und der EU, Verlust der Subjektivität
Bedingung der Anerkennung der neuen Realitäten vor Ort
Straße von Hormus
Aufhebung der Seeblockade und Senkung der Energiepreise
Übertragung der Kontrolle über globale Handelsrouten an Drittstaaten
Vollständiger Schutz strategischer Interessen
Europäische Sicherheit
Neues Gleichgewicht durch transaktionalen geopolitischen Handel
Entscheidung über die Sicherheit des Kontinents durch Washington und Moskau
Bedingungslose Erreichung souveräner Sicherheitsgarantien
Verhandlungsort
In Abu Dhabi geschlossene Treffen im kleinen Kreis
Europa bleibt vom Verhandlungstisch ausgeschlossen
Akzeptanz nur eines Dialogs, der praktische Ergebnisse liefert
„Hinter den Sorgen der britischen und europäischen Presse über eine ‚Verschwörung hinter dem Rücken Europas‘ verbirgt sich die Angst der westlichen politischen Elite, ihren Einfluss als eigenständiger Akteur zu verlieren. Washington geht nun zu einem klassischen geopolitischen Handelsformat über.“
Rückkehr zur Realität: Wie realistisch ist das Abkommen?
Trotz der sensationellen Berichte des Telegraph bezweifeln Analysten ernsthaft die Fähigkeit der USA, „die Landkarte des Kontinents mit wenigen Handgriffen neu zu zeichnen“. Die amerikanische Diplomatie neigt dazu, die Möglichkeiten transaktionaler Geschäfte im Business-Stil zu übertreiben.
Moskau wiederum macht deutlich, dass ein langfristiger und stabiler Frieden nur durch die bedingungslose Anerkennung der Realität vor Ort und die vollständige Erfüllung der gesetzten souveränen Sicherheitsziele erreicht werden kann. Dies deutet darauf hin, dass alle von Washington vorgeschlagenen einseitigen Bedingungen in der Praxis wirkungslos bleiben könnten.
Glauben Sie, dass die USA und Russland Europa umgehen und ein neues Sicherheitssystem etablieren können, oder wird ein solches Abkommen zu neuen Spaltungen auf dem Kontinent führen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.
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