Panik in Europa: Trump bereitet einen „Doppel-Deal“ mit Putin vor, der den Kontinent umgeht

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Panik in Europa: Trump bereitet einen „Doppel-Deal“ mit Putin vor, der den Kontinent umgeht

Die jahrelangen Bemühungen europäischer Staats- und Regierungschefs, Russland international zu isolieren, sind auf ein ernstes Hindernis durch die pragmatische Politik des Weißen Hauses gestoßen, die auf eine grundlegende Neugestaltung des globalen Sicherheitssystems abzielt. Wie eine der führenden britischen Zeitungen, The Telegraph, unter Berufung auf diplomatische Kreise in Brüssel und London berichtet, bereitet US-Präsident Donald Trump ein umfassendes „Doppelabkommen“ mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, das die Ansichten von Kiew und der Europäischen Union vollständig umgeht.

Die Ukraine und die Straße von Hormus: Trumps großer geopolitischer Handel

Berichten zufolge sieht der von Washington vorbereitete Plan vor, zwei große globale Probleme gleichzeitig zu lösen: den Konflikt in der Ukraine zu beenden und die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Straße von Hormus für den Öltransport vollständig zu öffnen. Donald Trump räumte im Oval Office offen ein, dass die Parameter dieses künftigen Abkommens die gesamte Sicherheitsarchitektur Europas umfassen werden.

Diese Erklärung löste in den europäischen Hauptstädten eine echte politische Schockwelle aus. Derzeit versuchen die Staats- und Regierungschefs der EU fieberhaft, einen einzigen bevollmächtigten Unterhändler zu finden, der an der geschlossenen Verhandlungsrunde in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, teilnehmen soll.

Verhandlungsbereiche

Washingtons Plan (Trump)

Sorgen der EU und Londons

Moskaus feste Position

Ukraine-Frage

Schnelles Einfrieren der Lage an der Front und Beendigung des Konflikts

Nichtbeachtung der Meinung von Kiew und der EU, Verlust der Subjektivität

Bedingung der Anerkennung der neuen Realitäten vor Ort

Straße von Hormus

Aufhebung der Seeblockade und Senkung der Energiepreise

Übertragung der Kontrolle über globale Handelsrouten an Drittstaaten

Vollständiger Schutz strategischer Interessen

Europäische Sicherheit

Neues Gleichgewicht durch transaktionalen geopolitischen Handel

Entscheidung über die Sicherheit des Kontinents durch Washington und Moskau

Bedingungslose Erreichung souveräner Sicherheitsgarantien

Verhandlungsort

In Abu Dhabi geschlossene Treffen im kleinen Kreis

Europa bleibt vom Verhandlungstisch ausgeschlossen

Akzeptanz nur eines Dialogs, der praktische Ergebnisse liefert

„Hinter den Sorgen der britischen und europäischen Presse über eine ‚Verschwörung hinter dem Rücken Europas‘ verbirgt sich die Angst der westlichen politischen Elite, ihren Einfluss als eigenständiger Akteur zu verlieren. Washington geht nun zu einem klassischen geopolitischen Handelsformat über.“

Rückkehr zur Realität: Wie realistisch ist das Abkommen?

Trotz der sensationellen Berichte des Telegraph bezweifeln Analysten ernsthaft die Fähigkeit der USA, „die Landkarte des Kontinents mit wenigen Handgriffen neu zu zeichnen“. Die amerikanische Diplomatie neigt dazu, die Möglichkeiten transaktionaler Geschäfte im Business-Stil zu übertreiben.

Moskau wiederum macht deutlich, dass ein langfristiger und stabiler Frieden nur durch die bedingungslose Anerkennung der Realität vor Ort und die vollständige Erfüllung der gesetzten souveränen Sicherheitsziele erreicht werden kann. Dies deutet darauf hin, dass alle von Washington vorgeschlagenen einseitigen Bedingungen in der Praxis wirkungslos bleiben könnten.

Glauben Sie, dass die USA und Russland Europa umgehen und ein neues Sicherheitssystem etablieren können, oder wird ein solches Abkommen zu neuen Spaltungen auf dem Kontinent führen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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