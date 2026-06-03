Usbeken in den USA wegen Organisation von Straßenrennen festgenommen

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Usbeken in den USA wegen Organisation von Straßenrennen festgenommen

Bei einer Razzia gegen illegale Straßenrennen in Ohio, USA, wurde eine Gruppe von Usbeken von Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des berühmten Paycor-Stadions in Cincinnati.

Laut dem lokalen Sender WCPO meldete die Stadionsicherheit der Polizei gegen Mitternacht, dass in der Gegend gefährliche Manöver und illegale Autorennen stattfanden.

Die am Tatort eintreffenden Strafverfolgungsbehörden nahmen sechs Personen fest. Gerichtsakten belegen, dass es sich bei allen um Staatsbürger Usbekistans handelt.

Ermittlungen zufolge wird der 28-jährige Temur Nurmatov beschuldigt, illegale Drag-Rennen organisiert und Hausfriedensbruch begangen zu haben. Er soll in einem Ford Mustang gefährliche Manöver durchgeführt und durch Reifenquietschen Spuren auf dem Asphalt hinterlassen haben.

Berichten zufolge überwachte die Drohneneinheit der Polizei ihn fast eine halbe Stunde lang.

Zudem werden die 19-jährige Madina Esenova, der 23-jährige Bekdillo Hamidullayev, der 21-jährige Dilmurod Nurmatov, der 28-jährige Ahmadjon Valiyev und die 23-jährige Mumtozaxon Zaburova des illegalen Betretens des Stadiongeländes verdächtigt.

Während des Einsatzes wurden fünf Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Behörden stellten zudem zahlreiche Reifenspuren fest, die durch gefährliche Kreisfahrten um die Stadioneingänge entstanden waren.

Der Vorfall erregte auch die Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung. Wenige Stunden später billigte der Ausschuss für öffentliche Sicherheit des Stadtrats von Cincinnati einen Resolutionsentwurf mit neuen strengen Maßnahmen gegen illegale Straßenrennen.

Dem Vorschlag zufolge drohen Teilnehmern solcher Rennen bei einem ersten Verstoß 1.250 Dollar und bei Wiederholung bis zu 2.500 Dollar Geldstrafe. Zudem ist die Beschlagnahmung beteiligter Fahrzeuge für bis zu sechs Monate geplant.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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