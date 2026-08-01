Am Vorabend eines «Großen Knalls» im Nahen Osten: Trump will weitreichende Angriffe auf Iran starten

Die geopolitischen Spannungen zwischen Washington und Teheran haben ihren Höhepunkt erreicht. US-Präsident Donald Trump hat vor verheerenden Angriffen auf Irans wichtigste Infrastrukturobjekte gewarnt. Berichten amerikanischer Medien zufolge stimmen das Pentagon und israelische Streitkräfte bereits die letzten Details einer neuen, großangelegten Militäroperation ab.

1. «Wir können das nicht länger ertragen»: Trumps letztes Ultimatum an Teheran

US-Präsident Donald Trump gab eine weitere scharfe Erklärung ab und deutete an, dass er Anweisungen gegeben hat, den militärischen Druck auf die Führung in Teheran zu maximieren. Trump betonte, die von den USA geführten Angriffe würden so stark sein, dass Iran den Widerstand letztlich nicht fortsetzen könne.

«Wir werden sie mit unserer ganzen Macht angreifen. Infolgedessen wird der Teheraner Führung keine andere Wahl bleiben, als zu sagen: “Wir können das nicht länger ertragen”», — drohte das US-Staatsoberhaupt ganz offen.

Diese Erklärung zeigt, dass sich die geopolitische Strategie Washingtons im Nahen Osten grundlegend ändert und ein direkter Einsatz von Gewalt gegen Iran unvermeidlich wird.

2. «Die Wochenend-Operation»: Irans Energieherz im Visier

Unter Berufung auf Quellen der einflussreichen Zeitung The Wall Street Journal wurde berichtet, dass Donald Trump die Ausarbeitung neuer Angriffsszenarien angeordnet hat, um Iran zu entwaffnen und zur Kapitulation zu zwingen. Berichten zufolge könnte bereits an diesem Wochenende eine große Militäroperation beginnen.

CBS News präzisierte Details der erwarteten Operation:

Gemeinsamer Operationsplan: Die USA und Israel diskutieren gemeinsame Luft- und Raketenangriffe auf Iran.

Hauptziele: Irans Ölraffinerien, große Kraftwerke und strategische Energieinfrastruktur.

Bedingung: Nur wenn es bei diplomatischen Verhandlungen zu einer unerwarteten, scharf positiven Wendung kommt, könnte Trump den AngriffsBefehl zurückziehen oder verzögern.

3. Der «Raketenkrieg» im Juli und die «Patriot»-Krise

Die direkten Zusammenstöße zwischen den USA und Iran haben sich in den letzten Wochen stark verschärft. Im Juli führte die US-Luftwaffe schwere Angriffe auf Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarde durch, die Schiffe in der Straße von Hormus bedrohten. Als Reaktion darauf nahm Teheran US-Militärbasen in der Region mit Raketen ins Visier.

Wie The New York Times jedoch schreibt, hielt Trump am 24. Juli ein Dringlichkeitstreffen mit hochrangigen Beratern ab und setzte den großangelegten Angriff vorübergehend aus.

Zwei Hauptgründe für den Rückzug:

Mangel an Reserven: Es stellte sich heraus, dass die Bestände an Patriot -Flugabwehrraketensystemen, die für die Luftverteidigung äußerst wichtig sind, geschrumpft waren. Wirtschaftliches Risiko: Verheerende Angriffe auf Irans Energiesystem drohten die Ölpreise auf dem Weltmarkt drastisch in die Höhe zu treiben und eine globale Wirtschaftskrise auszulösen.

Dennoch haben die Spannungen nicht aufgehört. Am 30. Juli führten die USA als Reaktion auf Raketenangriffe gegen amerikanische Truppen erneut gezielte Angriffe auf bestimmte Punkte im Iran durch.

4. Globale Folgen: Was erwartet die Welt?

Sollten die USA und Israel massive Angriffe auf Irans Öl- und Energieanlagen verüben, wäre dies ein Schlag nicht nur für den Nahen Osten, sondern für die gesamte Weltwirtschaft:

Explosion der Ölpreise: Die Schließung der Straße von Hormus und der Ausfall der iranischen Ölinfrastruktur würden zu einem beispiellosen Preisanstieg für Öl und Gas auf dem Weltmarkt führen.

Gefahr eines regionalen Krieges: Irans Stellvertretergruppen im Libanon, im Jemen und im Irak könnten einen großflächigen Angriff auf alle US- und israelischen Einrichtungen in der Region starten.

Humanitäre Krise: Die Lähmung der iranischen Stromnetze und kritischen Infrastruktur würde Millionen von Zivilisten in schwere Bedingungen stürzen.

5. Fazit: Militärischer Konflikt oder ein riesiges geopolitisches Manöver?

Diese scharfen Aussagen und militärischen Vorbereitungen von Donald Trump könnten auch ein «psychologischer Druck» sein, der eingesetzt wird, um Iran an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die aktuelle Lage im Nahen Osten und die Entschlossenheit der Parteien zeigen jedoch, dass jeder kleine Fehler das Feuer eines umfassenden Krieges entfachen kann.

Die Weltgemeinschaft schaut zu: Die Ereignisse rund um Teheran in den kommenden Stunden oder Tagen werden eine neue geopolitische Realität definieren.