Ende des 3,5-monatigen Krieges im Nahen Osten: Wer erreichte seine Ziele und wer wurde besiegt?

·29·Welt
Ende des 3,5-monatigen Krieges im Nahen Osten: Wer erreichte seine Ziele und wer wurde besiegt?

Die intensiven militärischen Aktionen im Nahen Osten, die drei einhalb Monate dauerten, endeten schließlich mit der Unterzeichnung eines Sondermemorandums. Heute diskutieren die meisten internationalen Analysten und Beobachter hitzig über die Ergebnisse des Krieges. Den wichtigsten Schlussfolgerungen zufolge konnten die USA und Israel ihre strategischen Ziele nicht vollständig erreichen, während der Iran trotz schwerer Verluste seine Position an vielen Fronten behaupten konnte.

Warum scheiterten die Pläne der USA und Israels?

Washington und Tel Aviv verfolgten mit diesem Krieg mehrere große Ziele. Die erste und wichtigste Aufgabe bestand darin, das bestehende politische System im Iran zu schwächen, durch die Verstärkung interner Unzufriedenheit einen Machtwechsel herbeizuführen und eine den westlichen Interessen entsprechende Regierung zu etablieren. Einige Experten vergleichen diesen Plan mit dem Venezuela-Szenario, doch dieses Modell funktionierte im Iran nicht. Das Land bewahrte seine Souveränität.

Das zweite wichtige Ziel stand im Zusammenhang mit der Erlangung der Kontrolle über den Weltölmarkt und die globalen Kraftstoffpreise. Auch in dieser Richtung erreichten die Verbündeten nicht das erwartete Ergebnis. Das nächste dringliche Thema ist die Situation rund um die Straße von Hormus, wo die Frage der Kontrolle über strategische Transportkorridore andere Staaten dazu veranlasst, ihre Interessen aktiver zu schützen.

Donald Trumps "Sieg" und die Frage des Atomprogramms

Dennoch wäre es falsch zu sagen, dass die USA völlig leer aus dem Krieg hervorgingen. Vor Beginn des Krieges hatte Washington bei Verhandlungen in Maskat die Einschränkung des iranischen Atomprogramms als Hauptforderung gestellt. In Punkt 10 des unterzeichneten Memorandums wurde strikt festgelegt, dass die nuklearen Aktivitäten des Iran unter der Aufsicht der IAEO (Internationale Atomenergie-Organisation) stehen.

Gleichzeitig erklärte US-Präsident Donald Trump mit der Aussage "Iran wird nie wieder Atomwaffen besitzen", dies als seinen großen Erfolg. Es ist klar, dass Trump dieses Ergebnis vor den Zwischenwahlen im November als sein stärkstes Argument in der Innenpolitik verwenden wird.

Tatsächlich hat Teheran bisher erklärt, nicht nach Atomwaffen gestrebt zu haben. Sogar der höchste Führer des Landes, Ali Khamenei, erließ eine Fatwa, dass der Besitz von Atomwaffen gegen die islamische Scharia verstößt und verboten ist. Obwohl die Anreicherung von Uran durch den Iran auf bis zu 60 Prozent in der internationalen Gemeinschaft für Diskussionen sorgte, begründet Teheran dies mit den Bedürfnissen der Medizin, der wissenschaftlichen Forschung und der Kernenergie.

Die Verluste des Iran und seine pragmatische Entscheidung

Der Krieg verlief für den Iran sehr hart und schmerzhaft. Mehr als 20.000 Militärschläge wurden auf das Staatsgebiet ausgeführt, was schreckliche Schäden an der Infrastruktur, der Wirtschaft und dem sozialen Sektor verursachte. Die Folgen dieser Zerstörungen werden noch in den kommenden Jahren spürbar sein.

Am tragischsten ist, dass die iranische Führung hochrangige Militär- und Politiker sowie deren Familienmitglieder verlor. Dennoch entschied sich Teheran für den Weg des Kompromisses, nämlich die Unterzeichnung des Memorandums, anstatt den Krieg weiter zu eskalieren. Dies war eine pragmatische und weise Entscheidung, um die Interessen der Bevölkerung und der Wirtschaft eines Landes zu schützen, das seit vielen Jahren unter Sanktionen lebt.

Die 300-Milliarden-Dollar-Frage

Einer der interessantesten Aspekte des unterzeichneten Dokuments ist die Klausel, dass die USA und ihre Verbündeten Hilfsgelder in Höhe von 300 Milliarden Dollar bereitstellen werden, um die iranische Wirtschaft wieder aufzubauen. Es bleibt jedoch unklar, wer diese riesige Summe über welche Mechanismen und in welcher Form bereitstellen wird. Daher wird die Zeit zeigen, ob diese Klausel von der Theorie in die Praxis umgesetzt wird.

USAIsraelIranDonald TrumpIAEO
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefundenEin Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefundenHeute, 13:53Bräutigam wird beim Anblick der Braut ohnmächtig: unerwarteter Vorfall auf Hochzeit (Video)Bräutigam wird beim Anblick der Braut ohnmächtig: unerwarteter Vorfall auf Hochzeit (Video)Heute, 11:59Axtangriff in der Nähe einer Moschee schockiert die ÖffentlichkeitAxtangriff in der Nähe einer Moschee schockiert die ÖffentlichkeitHeute, 11:45Frau in Kasachstan zu Geldstrafe verurteilt, weil sie Russisch von Ladenmitarbeiterin verlangteFrau in Kasachstan zu Geldstrafe verurteilt, weil sie Russisch von Ladenmitarbeiterin verlangteHeute, 11:42Ein Wald im WolkenkratzerEin Wald im WolkenkratzerHeute, 10:48Ehefrau des spanischen Premierministers wird in Korruptionsfall angeklagtEhefrau des spanischen Premierministers wird in Korruptionsfall angeklagtGestern, 21:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben