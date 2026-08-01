«Rachplan»: Iran will US-amerikanische und israelische Energie- und Strategieanlagen zerstören

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu. Zu einem Zeitpunkt, da die militärischen Spannungen zwischen Washington und Teheran ihren Höchststand erreicht haben, gab die Islamische Republik Iran bekannt, dass sie einen umfassenden und destruktiven Reaktionsplan gegen mögliche US-amerikanische und israelische Angriffe vollständig ausgearbeitet hat. Teherans offizielle Vertreter bezeichneten drohende Berichte US-amerikanischer Medien als «Wahnsinn» und erklärten offen, dass die wichtigsten Energie- und Militärinfrastrukturen des Gegners in der Region ins Visier genommen wurden.

Irans einflussreiche Tasnim Nachrichtenagentur veröffentlichte diese sensationelle und warnende Erklärung am 1. August unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten des nationalen Sicherheitsdienstes.

1. «Eine Form von Wahnsinn»: Teheran bewertet Washingtons Drohungen

Jüngste Berichte in US-amerikanischen Medien, die Enthüllungen über Vorbereitungen der Regierung von Donald Trump und israelischer Streitkräfte zu unbarmherzigen, massiven Schlägen gegen Irans Öl-, Energie- und Nuklearinfrastruktur enthielten, riefen eine scharfe und entschlossene Reaktion Teherans hervor.

Ein hochrangiger Vertreter des iranischen Sicherheitsdienstes betonte, dass derartige psychologische Druckmittel und Drohungen über die Medien nichts anderes als Irrsinn seien:

«Wir betrachten die Berichte der amerikanischen Medien über angebliche Angriffe der USA und des Regimes auf die iranische Infrastruktur als eine Form von Wahnsinn. Denn wir haben einen umfassenden Reaktionsplan vorbereitet, der die vitale Infrastruktur des Regimes in der Region sowie die Energieinfrastruktur der USA umfasst, und wir sind dafür voll und ganz bereit», — heißt es in dem Bericht.

2. Racheziele: US-amerikanische und israelische Energiesysteme im Visier

Die von der iranischen Führung entwickelte «Reaktionsstrategie» zielt nicht nur auf Verteidigung ab, sondern darauf, dem Gegner irreparablen wirtschaftlichen und militärischen Schaden zuzufügen.

Die von Teheran festgelegten Hauptziele:

Israels kritische Infrastruktur: Strategische Objekte des zionistischen Regimes, Strom- und Wasserversorgungsnetze sowie Luftwaffenstützpunkte;

US-Energieanlagen in der Region: Im Nahen Osten gelegene US-Militärbasen, Öl- und Gasterminals sowie logistische Infrastrukturen;

See- und Handelswege: Die Möglichkeit, Beschränkungen für den Transport von Energieressourcen durch die Straße von Hormus und strategische Wasserwege im Persischen Golf zu verhängen.

Diese Erklärung zeigt, dass Iran im Falle eines Angriffs bereit ist, den Konflikt über lokale Grenzen hinauszuweiten und das gesamte regionale Energiesystem zu paralysieren.

3. «Sowohl Fähigkeit als auch Wille sind vorhanden»: Die militärische Einsatzbereitschaft der iranischen Armee

Der iranische Sicherheitsbeamte fügte hinzu, dass die iranischen Streitkräfte über «sowohl die operative Fähigkeit als auch den politischen Willen» verfügen, um derartige schwere und alarmierende Szenarien zu bewältigen und dem Feind einen gebührenden Schlag zu versetzen.

Irans militärische Trümpfe:

Ballistische und Hyperschallraketen: Tausende ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen ermöglichen es, jeden Punkt der USA und Israels in der Region ins Visier zu nehmen. Drohnenarmee: Präzise «Kamikaze»-Drohnen gelten als wirksames Mittel, um die Luftabwehrsysteme des Gegners abzulenken und auszuschalten. Proxy-Netzwerke: Die Möglichkeit, über alliierte Kräfte im Libanon, im Irak, im Jemen und in Syrien gleichzeitig an mehreren Fronten Widerstand zu leisten.

4. Globale Konsequenzen: Weltwirtschaft in Gefahr

Experten und geopolitische Analysten sind der Ansicht, dass Teherans Warnung ein ernsthaftes Signal für Washington und Tel Aviv ist. Sollten die USA und Israel eine militärische Operation gegen Iran starten, würden Irans Vergeltungsschläge folgende Folgen haben:

Öl- und Gaspreise auf dem Weltmarkt könnten drastisch steigen;

Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus kommt zum Erliegen, was zu einer globalen Logistikkrise führt;

Alle US-Stützpunkte im Nahen Osten verwandeln sich direkt in eine Feuerzone.

Fazit: Militärischer Zusammenstoß oder großes geopolitisches «Poker»?

Eine derart scharfe Erklärung Teherans könnte Washington und Israel dazu zwingen, ihre militärischen Pläne zu überdenken. Obwohl sich die Parteien gegenseitig maximal drohen, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass diese Äußerungen ein Manöver der «Wogen-Stille» oder der «strategischen Abschreckung» zur Verhinderung eines großen Krieges darstellen.

Glauben Sie, dass Teherans offene Warnung die USA und Israel von einem Militärschlag abhalten kann oder ist ein umfassender Krieg im Nahen Osten unvermeidlich? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!