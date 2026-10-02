«Ohne mich gäbe es weder Saudi-Arabien noch Israel»: Trump sorgt mit brisanter Aussage für Aufsehen

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«Ohne mich gäbe es weder Saudi-Arabien noch Israel»: Trump sorgt mit brisanter Aussage für Aufsehen

US-Präsident Donald Trump hat mit einer weiteren explosiven und beispiellos scharfen Aussage einen regelrechten Sturm auf der internationalen politischen Bühne ausgelöst! In einem exklusiven Interview mit dem renommierten Time -Magazin betonte der Chef des Weißen Hauses unmissverständlich, dass die Existenz seiner beiden mächtigsten Verbündeten im Nahen Osten – Saudi-Arabien und dem Staat Israel – direkt mit seiner persönlichen Amtszeit verknüpft sei.

Laut Trump wären diese Staaten heute längst von der Landkarte verschwunden, wenn er nicht Präsident geworden wäre. Doch wie begründet der amerikanische Staatschef diese Behauptung und wie werden seine Worte in diplomatischen Kreisen aufgenommen?

«Sie wären vom Erdboden verschluckt worden»

Time In dem Interview mit dem -Magazin äußerte sich Donald Trump scharf zum Machtgleichgewicht im Nahen Osten und zur Rolle der USA:

  • Saudi-Arabien über: Trump betonte, dass ohne ihn Saudi-Arabien heute als Staat überhaupt nicht mehr existieren würde;

  • Das Schicksal Israels: Der Präsident erweiterte diese Behauptung und fügte hinzu, dass auch der Staat Israel bis heute nicht überlebt hätte;

  • Absolute Gefahr: Der Chef des Weißen Hauses betonte, dass ohne seine entschlossene Politik und seinen Schutzschild diese beiden Staaten von rivalisierenden Mächten vom Erdboden getilgt worden wären;

  • Der persönliche Faktor an erster Stelle: Trump stellt seine Amtsführung weiterhin als einzige Garantie für die globale Sicherheit dar.

Trumps Time -Schockaussage im Magazin:

«Wenn ich nicht Präsident wäre, würde Saudi-Arabien heute nicht existieren. Israel würde auch nicht existieren. Sie wären vom Erdboden verschluckt worden.»

Diese brisante Aussage verdeutlicht nicht nur, wie entscheidend die Rolle Washingtons in der Nahostpolitik ist, sondern wird zweifellos auch für ernsthafte Debatten unter den regionalen Führungskräften sorgen.

Hauptinhalt von Donald Trumps Aussage

Staat / Objekt

Trumps persönliche Schlussfolgerung und Behauptung

Mögliche Konsequenz (nach seiner Interpretation)

Saudi-Arabien

«Ohne mich gäbe es sie heute nicht mehr»

Vom Verschwinden von der Landkarte bedroht

Israel

«Sie hätten bis heute nicht überlebt»

«Vom Erdboden verschluckt worden»

Hauptgrund

Der entschlossene geopolitische Schutz der USA in diesem Zeitraum

Trumps Präsidentschaft wird als einziger Faktor dargestellt, der den Nahen Osten gerettet hat

Quelle

Das renommierte US-Magazin Time

Spezielles offizielles Interview

Wie nah an der Wahrheit sind Ihrer Meinung nach solche Behauptungen von Donald Trump: Wären Saudi-Arabien und Israel ohne den US-Faktor tatsächlich in großen Kriegen vernichtet worden, oder ist das nur gewöhnliche politische PR?

Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung unten in den Kommentaren und senden Sie diese brisante Nachricht, die die Weltpolitik erschüttert, an Ihre Freunde via Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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