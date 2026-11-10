Großer Spionageskandal: Nvidia-Chef unter Verdacht einer Affäre mit chinesischer Agentin

Nvidia, der unangefochtene Marktführer der KI-Revolution, steht vor der schwersten Sicherheitskrise seiner Geschichte. Laut der renommierten britischen Zeitung The Financial Times hat der Vorstand des Unternehmens eine offizielle interne Untersuchung eingeleitet, da der Verdacht besteht, dass CEO Jensen Huang Ziel einer groß angelegten Spionageoperation chinesischer Geheimdienste geworden ist.

Dieser Vorfall, der das Silicon Valley und den globalen Chipmarkt erschüttert hat, hat bereits das FBI und den US-Kongress auf den Plan gerufen.

Huangs offizielles Geständnis und die Singapur-Spur

Laut The Financial Times hat Jensen Huang in einem Schreiben an die Belegschaft eine außereheliche Affäre offen eingeräumt. Er übernahm die volle Verantwortung für den Vorfall und entschuldigte sich aufrichtig bei seiner Familie und den Mitarbeitern. Gleichzeitig betonte der Nvidia-Vorstand, dass Huang vollumfänglich mit den Ermittlungen kooperiere und vorerst im Amt bleibe.