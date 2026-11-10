Himmel gesperrt, Explosionsgeräusche hallen wider: Was ist in der Hauptstadt Saudi-Arabiens passiert?

Am Dienstagmorgen waren in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, nacheinander laute Explosionsgeräusche zu hören. Wie das Arab Journal unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtet, haben die unerwarteten Explosionen in der Stadt und ihrer Umgebung große Besorgnis ausgelöst. Infolge des Vorfalls wurde ein wichtiger Flughafen im östlichen Teil des Königreichs notfallmäßig geschlossen.

Flüge gestoppt: Daten von Flightradar24

Nach Angaben des Portals Flightradar24, das den internationalen Flugverkehr überwacht, hat der im Osten Saudi-Arabiens gelegene King Fahd International Airport seinen Betrieb vorübergehend vollständig eingestellt. Dutzende Flüge, die landen oder starten sollten, wurden gestrichen oder auf alternative Routen umgeleitet.

Bisher hat das offizielle Riad keine vollständige Erklärung zur genauen Ursache der Explosionen und den Details der Flugunterbrechungen abgegeben. Medienanalysen zufolge könnte dieser Vorfall mit weiteren Drohnen- oder Raketenangriffen der jemenitischen Streitkräfte (Huthis) als Reaktion auf die Militärkampagne und die Blockade Saudi-Arabiens zusammenhängen.