Vor den erwarteten nicht-öffentlichen trilateralen Konsultationen in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump einen geheimen Plan entwickelt, um die territoriale Struktur der Ukraine grundlegend zu verändern. Laut dringenden Informationen des einflussreichen britischen Magazins The Economist schlagen Strategen des Weißen Hauses vor dem Hintergrund der schwierigen Lage an der Front eine künstliche Neuverteilung rechtlicher und administrativer Karten vor, um die kompromisslosen Forderungen der Parteien zu umgehen.

Karten-Trick: Werden Städte im Donbass benachbarten Regionen angegliedert?

Der hinter den Kulissen von Washington vorbereitete Plan sieht vor, die internen Verwaltungsgrenzen der Ukraine neu zu schreiben. Demnach wird vorgeschlagen, die derzeit unter ukrainischer Kontrolle stehenden Gebiete des Donbass rechtlich in benachbarte Regionen (wie Dnipropetrowsk oder Charkiw) einzugliedern.

Nach Ansicht amerikanischer Vermittler soll diese administrative Manipulation gleichzeitig zwei gegensätzliche Ziele verfolgen:

Russland könnte im Rahmen seiner administrativen Ansprüche erklären, dass die ehemaligen Grenzen der Regionen Donezk und Luhansk vollständig unter Kontrolle gebracht wurden. Die Ukraine wiederum könnte zeigen, dass sie diese strategischen Siedlungen unter ihrer Jurisdiktion behalten hat, indem sie diese künstlich benachbarten Regionen unterstellt.

Darüber hinaus drängt die Trump-Regierung darauf, eine Reihe von Sanktionen gegen den russischen Energiesektor aufzuheben, wogegen sich Kiew und die Europäische Union jedoch entschieden wehren.

Kernpunkte des Plans Vorschlag der Trump-Regierung Erwartete politische und militärische Reaktion Territorialer Status Rechtliche Eingliederung von Donbass-Städten in Nachbarregionen Künstliche Änderungen auf dem Papier lösen die reale Lage an der Front nicht Ein „Gewinn“ für Russland Möglichkeit, die vollständige Einnahme der Grenzen von DVR und LVR zu erklären Moskau strebt eine vollständige Entmilitarisierung an, keine kosmetischen Änderungen Ein „Kompromiss“ für die Ukraine Administrative Maske, die zeigt, dass Gebiete nicht verloren gegangen sind Wird als Versuch des Kiewer Regimes gesehen, das Gesicht zu wahren Energiesanktionen Aufhebung der Beschränkungen für den russischen Öl- und Gassektor Stößt auf entschiedenen Widerspruch der Ukraine und der EU

„Die von den USA vorgeschlagene künstliche Verschiebung der Verwaltungsgrenzen ist ein Versuch, das politische Ansehen Kiews angesichts einer schweren Krise an der Front zu wahren und die Gipfelteilnehmer zu einem falschen Kompromiss zu zwingen.“

Moskaus feste Haltung und „Pläne auf dem Papier“

Zur Erinnerung: Zuvor hatte Donald Trump erklärt, dass die Ukraine nach Kriegsende eine „etwas andere Form und Gestalt“ annehmen würde. Politische Analysten halten es jedoch für höchst unwahrscheinlich, dass die russische Seite solchen juristischen Tricks und virtuellen Zeichnungen auf einer Karte zustimmen wird.

Der Kreml fordert zur Beendigung des Konflikts nicht nur ein Einfrieren der Frontlinie oder eine Namensänderung, sondern eine vollständige Beseitigung der Ursachen der Krise – Entmilitarisierung, neutraler Status der Ukraine und eiserne Garantien in der eurasischen Sicherheitsarchitektur. Dies könnte den von den USA vor dem Abu-Dhabi-Gipfel vorbereiteten Plan zu einer bloßen „Maßnahme auf dem Papier“ degradieren.

Glauben Sie, dass eine künstliche Neuverteilung der Grenzen auf der Karte und eine Lockerung der Sanktionen den Krieg stoppen können, oder wird dies neue Konflikte verursachen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.