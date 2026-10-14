Mann nach drei Jahren Vermisstenzeit lebend im Wald gefunden

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Mann nach drei Jahren Vermisstenzeit lebend im Wald gefunden

In Indonesien wurde ein 49-jähriger Mann mit psychischen Problemen nach fast dreijähriger Vermisstenzeit lebend in einem Bergwald gefunden. Er hatte vor einigen Jahren sein Zuhause verlassen und war in den Wäldern des Berges Salak verschwunden. Kürzlich wurde er zufällig von Anwohnern entdeckt, die die Rettungskräfte alarmierten.

Indonesische Medien berichteten letzte Woche über die Rettung des Mannes in den Wäldern des Berges Salak in der Region Sukabumi. Es stellte sich heraus, dass eine Gruppe von Anwohnern nach starken Regenfällen unterwegs war, um den Flusslauf in der Nähe zu überprüfen. Dabei entdeckten sie den Mann, der auf einem moosbewachsenen Felsen saß und Schwierigkeiten hatte, seine Umgebung wahrzunehmen.

Die Menschen, die ihn fanden, bemerkten sofort, dass sich der Mann in einem kritischen Zustand befand. Er hatte Schwierigkeiten zu sprechen, war körperlich extrem geschwächt und kaum in der Lage, selbstständig zu gehen. Zudem erschrak er sehr, als er andere Menschen sah.

Rettungskräfte brachten ihn auf einer Trage aus dem Wald. Danach wurde er in das Büro der Bezirksverwaltung gebracht, um seine Identität festzustellen. Zur Identifizierung wurden Fingerabdrücke und Netzhautscans verwendet.

Seine Familie suchte seit drei Jahren nach ihm

Der gerettete Mann wurde als der 49-jährige Ayi Solexudin identifiziert. Er lebte in der indonesischen Region Cianjur und wurde vor fast drei Jahren von seiner Familie als vermisst gemeldet.

Später wurde seine Identität auch von Familienmitgliedern bestätigt. Angehörige gaben an, dass Ayi unter psychischen Problemen litt. Eines Tages verließ er das Haus, ging in Richtung der Wälder des Berges Salak und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Familienmitglieder hatten die Wälder rund um das Dorf wiederholt durchsucht, um ihn zu finden. Trotz aller Bemühungen konnten sie keine Spur von ihm entdecken.

Ein älterer Mann in einem karierten Hemd isst vor Felsen.

Berichten zufolge gab es mehrfach Hinweise aus verschiedenen Regionen über Ayis Aufenthaltsort. Doch bevor seine Familie ihn erreichen konnte, war er erneut in den Wald verschwunden. Aus diesem Grund blieben die Suchaktionen lange Zeit erfolglos.

Wie er im Wald überleben konnte, ist unklar

Es ist schwer zu sagen, wie lange Ayi Solexudin genau auf dem Berg Salak gelebt hat. Sein körperlicher Zustand zum Zeitpunkt der Rettung deutet jedoch darauf hin, dass er lange Zeit unter schwierigen Bedingungen lebte.

Der Mann war stark abgemagert, geschwächt und litt unter Dehydrierung. Aufgrund seines Zustands wird vermutet, dass er über einen langen Zeitraum hinweg nicht ausreichend mit Nahrung und Wasser versorgt war.

Ayis Geschwister erzählten Journalisten, dass sich sein psychischer Zustand nach dem Tod seiner Eltern verschlechtert hatte. Zudem hatte er die Angewohnheit, oft allein in den Wald zu gehen.

Doch dieses Mal kehrte er nicht nach Hause zurück. Wo er sich fast drei Jahre lang aufgehalten hat, wovon er sich ernährte und wie er unter den harten Bedingungen überleben konnte, bleibt vorerst ein Rätsel.

Dass der Mann lebend gefunden wurde, ist ein großes Ereignis für seine Familie. Nun ist es wichtig, seine Gesundheit wiederherzustellen und herauszufinden, was er während der langen Zeit des Verschwindens durchgemacht hat.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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