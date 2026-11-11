Haare einer 3000 Jahre alten Mumie versetzen Wissenschaftler in Erstaunen

Die Mumie einer Frau, die vor über 3000 Jahren in Ägypten lebte, wurde mithilfe moderner Medizintechnik neu untersucht. Bei der Untersuchung wurden ihr langes, geflochtenes Haar, Veränderungen an den Zähnen und Spuren erhaltener innerer Organe entdeckt. Das Bemerkenswerteste ist, dass es den Wissenschaftlern gelang, den Körper der Mumie in einer dreidimensionalen Darstellung zu untersuchen, ohne die Bandagen zu entfernen.

Die Forscher untersuchten die als „The Braided Lady“ bekannte Mumie mittels hochauflösender Computertomographie (CT). Die Ergebnisse wurden im Oktober 2026 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Radiology Case Reports veröffentlicht.

Wer war die Mumie?

Informationen über den wahren Namen und das Leben der Frau sind nicht erhalten geblieben. Aufgrund der Merkmale ihrer Mumifizierung schätzen die Forscher, dass sie etwa zwischen 1292 und 1077 v. Chr. gelebt haben könnte, in der Zeit des Neuen Reiches Ägyptens oder kurz danach.

Sie wurde nicht in einem Einzelgrab gefunden, sondern an einem Ort, an dem sie zusammen mit anderen Mumien aufbewahrt wurde. Im Jahr 1860 brachte der Arzt James Douglas sie von Ägypten nach Kanada. Später wurde die Mumie in verschiedenen Museumssammlungen aufbewahrt und gelangte 2006 in das World Treasures Museum im US-Bundesstaat Kansas.

Da sich ihr langes und geflochtenes Haar von anderen Mumien unterschied, erhielt sie den Namen „The Braided Lady“ (Die Frau mit den geflochtenen Haaren).

Was hat die Computertomographie ergeben?

Experten scannten die Mumie in 0,625 Millimeter dünnen Schichten und rekonstruierten die innere Struktur ihres Körpers in einem 3D-Bild. Mit dieser Methode konnten Knochen, Zähne und erhaltene Weichteile untersucht werden, ohne die Bandagen zu öffnen.

Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass Überreste von Leber- und Milzgewebe im Körper der Frau erhalten geblieben sind. Auch Spuren von getrocknetem Hirngewebe waren im Kopfbereich sichtbar. Dies deutet darauf hin, dass ihr Gehirn während des Mumifizierungsprozesses möglicherweise nicht durch die Nase entfernt wurde.

Wissenschaftler vermuten, dass der Prozess der Organentnahme nicht vollständig durchgeführt wurde. Dies zeigt, dass die Mumifizierungsmethoden der alten Ägypter nicht immer einheitlich waren.