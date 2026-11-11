Morgen, am 12. November, um 20:00 Uhr findet in Taschkent ein prestigeträchtiges Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland statt. Vor diesem Aufeinandertreffen äußerte sich einer der russischen Fußballstars, der ehemalige bekannte Spieler Aleksandr Mostovoy, zum bevorstehenden Spiel und gab eine überraschende Prognose ab.

«Usbekistan hat in den letzten Jahren an Ansehen gewonnen»

Wie das Portal Sport24 berichtet, hat Aleksandr Mostovoy die Spiele der usbekischen Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft aufmerksam verfolgt. Er betonte, dass der usbekische Fußball in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und sein Ansehen auf der internationalen Bühne deutlich gesteigert habe.

Dennoch schätzte der ehemalige Spieler die Chancen der russischen Nationalmannschaft im kommenden Duell höher ein und erklärte offen, dass er einen Sieg erwarte.

«Die russische Nationalmannschaft ist nicht schwächer als Usbekistan. Ich denke, das Spiel endet 1:2 für Russland», — sagte Aleksandr Mostovoy.

Spiel- und Prognoseparameter Details und Informationen Datum und Uhrzeit des Spiels Beginn am 12. November um 20:00 Uhr Expertenmeinung Aleksandr Mostovoy (ehemaliger berühmter Fußballer) Einschätzung der usbekischen Nationalmannschaft Hat in den letzten Jahren deutlich an Ansehen gewonnen Mostovoys Prognose Russlands 1:2 Sieg Informationsquelle Sport24

«Es wird erwartet, dass dieses kompromisslose und interessante Freundschaftsspiel den Fans echte, intensive Fußballmomente bieten wird.»

Vor dem unerwarteten Aufeinandertreffen in Taschkent

Wir möchten daran erinnern, dass dieses Spiel für unsere Nationalmannschaften von großer Bedeutung ist, um ihre Fähigkeiten zu testen, neue Taktiken zu prüfen und internationale Erfahrung zu sammeln. Ob die russischen Spieler, wie von Aleksandr Mostovoy vorhergesagt, die Oberhand behalten werden oder ob Fabio Cannavaro seine Schützlinge vor heimischem Publikum das erwartete großartige Ergebnis liefern werden — das werden wir morgen Abend erfahren.

Glauben Sie, dass sich der 1:2-Tipp von Aleksandr Mostovoy bewahrheiten wird, oder kann die usbekische Nationalmannschaft dagegenhalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!