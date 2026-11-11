Eldor Shomurodov richtet sich vor dem Spiel gegen Russland an die jungen Spieler

Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, äußerte sich vor dem Freundschaftsspiel gegen Russland zu den jungen Spielern, die in den Kader berufen wurden. Der Stürmer betonte, dass er sie unterstütze, fügte jedoch hinzu, dass es nun an den jungen Talenten selbst liege, sich ihren Platz in der Nationalmannschaft zu sichern.

Die usbekische Nationalmannschaft bereitet sich auf ein wichtiges Freundschaftsspiel gegen Russland vor. Vor dieser Begegnung sprach Kapitän Eldor Shomurodov mit Journalisten über die jungen Spieler im Kader, deren Potenzial und den kommenden Gegner.

«Es werden immer die Besten in die Nationalmannschaft berufen»

Laut Shomurodov wurde auch für dieses Trainingslager jungen Spielern eine Chance gegeben. Der Kapitän betonte, dass die erfahrenen Spieler ihnen dabei helfen, sich in das Team zu integrieren und ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

«Auch für dieses Trainingslager wurden neue junge Spieler hinzugezogen. Es werden immer die Besten berufen. Wir unterstützen die Jugend. Der Rest hängt von ihnen selbst ab», sagte Eldor Shomurodov. Seine Aussagen wurden vom Korrespondenten von Tribuna.uz zitiert.

In diesen Worten des Kapitäns steckt eine wichtige Botschaft für die jungen Spieler: Eine Berufung in die Nationalmannschaft ist eine große Chance, doch die erfolgreiche Nutzung hängt von der individuellen Klasse, der Arbeitseinstellung und dem Ehrgeiz jedes Einzelnen ab.

Welchen Aspekt der russischen Nationalmannschaft hob Shomurodov besonders hervor?

Über den kommenden Gegner sprechend, merkte der usbekische Kapitän an, dass die russische Nationalmannschaft über individuell starke Spieler verfüge.

«Russland hat individuell starke Spieler. Es wird ein interessantes Spiel», sagte der Stürmer.

Diese Aussage zeigt, dass Shomurodov das Potenzial des Gegners hoch einschätzt. Das Spiel gegen Russland bietet den usbekischen Spielern die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten gegen einen starken Gegner zu testen.

Wann findet das Spiel Usbekistan gegen Russland statt?

Zur Erinnerung: Das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland findet am 12. November im Pakhtakor-Stadion in Taschkent statt.

Begegnung: Usbekistan — Russland

Datum: 12. November

Stadion: Pakhtakor

Anstoßzeit: 20:00 Uhr (Ortszeit Taschkent)

Die große Frage, die die Fans nun beschäftigt, ist: Wie wird sich die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro gegen Russland präsentieren? Besonders die Leistung der jungen Spieler und die Offensive um Eldor Shomurodov stehen dabei im Fokus.