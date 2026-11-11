Verlässt Cannavaro Usbekistan? Er spricht über seine Zukunft und seinen Vertrag bis 2027

Der Wunsch, die italienische Nationalmannschaft zu trainieren, Gerüchte über Angebote aus Südamerika und seine Zukunft in Usbekistan. Fabio Cannavaro antwortete vor dem Spiel gegen Russland auf Fragen, die das Interesse der Journalisten geweckt hatten. Eine seiner Aussagen ist besonders bemerkenswert: Sein ganzer Fokus und seine Aufmerksamkeit liegen derzeit auf der usbekischen Nationalmannschaft.

Die Spekulationen um die Zukunft von Fabio Cannavaro, dem Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, halten an. Nachdem seine Gedanken über den Wunsch, die Nationalmannschaft seines Heimatlandes zu leiten, weit verbreitet wurden, kamen Fragen darüber auf, wie lange seine Tätigkeit in Usbekistan noch andauern wird.

Auf der Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen Russland klärte Cannavaro diese Themen. Er erklärte, dass seine Beziehungen zum usbekischen Fußballverband gut seien und sein aktueller Vertrag bis zum Herbst 2027 laufe.

Der Traum, die italienische Nationalmannschaft zu trainieren: Was hat Cannavaro gesagt?

Journalisten baten den Experten, seine früheren Aussagen über den Wunsch, Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft zu werden, zu kommentieren. Cannavaro verbarg nicht, dass ein solcher Traum für ihn natürlich sei. Schließlich ist er ein Spieler mit einer großen Geschichte im italienischen Fußball.

«Ich habe 20 Jahre für diese Mannschaft gespielt. Jeder Italiener möchte Trainer der italienischen Nationalmannschaft werden. Es ist nicht meine Schuld, dass meine Interviews so weit verbreitet wurden.

Ich bin ein Profi und wenn ich jeden Morgen aufwache, denke ich nur daran, meine ganze Kraft in die usbekische Nationalmannschaft zu stecken. Die Berichte darüber, dass ich eine der südamerikanischen Nationalmannschaften trainieren soll, sind nur Gerüchte», sagte Cannavaro.

In dieser Antwort betonte der Experte zwei Aspekte: Der Wunsch, die italienische Nationalmannschaft zu leiten, ist sein persönlicher Traum, aber seine aktuelle berufliche Aufgabe ist die Arbeit mit der usbekischen Nationalmannschaft.

Wann endet Cannavaros Vertrag mit Usbekistan?

Einer der wichtigsten Punkte der Pressekonferenz war genau dieses Thema. Der italienische Experte betonte, dass seine Beziehungen zum usbekischen Fußballverband gut seien und sein aktueller Vertrag bis zum Herbst 2027 gültig sei.

«Die Beziehungen zum usbekischen Fußballverband sind ausgezeichnet. Mein Vertrag ist bis zum Herbst 2027 ausgelegt. Da der Asien-Cup jedoch verschoben wurde, werden wir dieses Thema mit der Führung besprechen. Es gibt dabei keine Probleme. Ich denke nur an Usbekistan», sagte der Cheftrainer.

Das bedeutet, dass es bisher keine offizielle Entscheidung über Cannavaros Abschied aus Usbekistan oder eine Erklärung gibt, die seine Absichten in dieser Hinsicht bestätigt. Der Experte erklärte, dass sein Vertrag in Kraft sei und er sich darauf konzentriere, seine Arbeit fortzusetzen. Änderungen im Kalender des Asien-Cups könnten jedoch ein Grund sein, die Vertragsfrage erneut zu diskutieren.

Warum möchte Cannavaro gegen starke Gegner spielen?

Der italienische Experte forderte die Journalisten auf der Pressekonferenz auf, sich weniger auf Themen außerhalb des Fußballs zu konzentrieren und mehr auf Fragen zum bevorstehenden Spiel, zum Gegner und zur Taktik einzugehen.

Seiner Meinung nach ist es für die Entwicklung der usbekischen Nationalmannschaft sehr wichtig, regelmäßig gegen starke Gegner zu spielen. In solchen Duellen ist es wichtiger, die Stärken und Schwächen der Mannschaft zu identifizieren, als nur zu gewinnen.

«Ich sage der Führung immer, dass wir gegen starke Gegner spielen müssen. In solchen Begegnungen ist das Ergebnis nicht wichtig. Das Wichtigste ist, unsere Mängel zu kennen.

Das Spiel gegen Südkorea hat uns gezeigt, wie die Intensität in der Mannschaft sein sollte und dass man bei drei Chancen zwei Tore erzielen kann. Die Spiele diesmal werden für uns eine ähnliche Erfahrung sein», sagte Cannavaro.

Aus diesen Gedanken geht hervor, dass der Cheftrainer das Spiel gegen Russland nicht nur unter dem Aspekt des Ergebnisses bewerten möchte. Für ihn sind solche Spiele eine Gelegenheit, die Bereitschaft der Mannschaft für den internationalen Wettbewerb zu testen.

Warum wurden Masharipov, O‘runov und Sergeyev nicht in die Nationalmannschaft berufen?

Auf der Pressekonferenz wurde auch diskutiert, warum Jasur Masharipov, Oston O‘runov, Igor Sergeyev und Yusupov nicht zum Trainingslager der Nationalmannschaft eingeladen wurden.

Cannavaro sagte offen, dass es zwischen ihm und diesen Spielern keine Konflikte gebe. Somit betonte er, dass es keinen Grund gebe, ihre Nichtteilnahme am aktuellen Trainingslager mit persönlichen Differenzen in Verbindung zu bringen.

Von Januar bis September: die nächsten Pläne der Nationalmannschaft

Cannavaro gab auch Informationen über die zukünftigen Vorbereitungspläne der Nationalmannschaft. Ihm zufolge ist für Januar ein separates Trainingslager ohne Legionäre geplant. Dabei sei es wichtig, die Trainings- und Wettbewerbsprozesse der Spieler in ihren Vereinen nicht zu stören.

Außerdem werden im März, Juni und September im Rahmen der FIFA-Tage wie üblich Trainingslager der Nationalmannschaft abgehalten.

Diese Pläne bedeuten, dass die Nationalmannschaft auch in der nächsten Phase regelmäßig trainieren wird und die Arbeit zur Bewertung verschiedener Kader und Spielerpotenziale fortgesetzt wird.

Usbekistan — Russland: Wann beginnt das Spiel?

Zur Erinnerung: Das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland findet am 12. November im Paxtakor-Stadion in Taschkent statt.

Das Spiel beginnt um 20:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Für Cannavaro ist dieses Spiel nicht nur ein Test gegen einen starken Gegner, sondern auch eine Gelegenheit, den aktuellen Zustand der Nationalmannschaft zu bewerten. Die Fans warten gespannt darauf, wie die usbekische Nationalmannschaft gegen Russland spielen wird.

Eines ist vorerst klar: Trotz verschiedener Spekulationen über seine Zukunft betonte Cannavaro in seiner Erklärung seine Loyalität zur usbekischen Nationalmannschaft und dass sein Hauptaugenmerk auf dieser Mannschaft liegt.