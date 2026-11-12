Das Interesse der russischen Führung an Langlebigkeit und der Erweiterung des menschlichen Potenzials steht erneut im Fokus der Weltmedien. Wie Bloomberg berichtet, führt Michail Kowaltschuk, einer der engsten Vertrauten und inoffiziellen wissenschaftlichen Berater von Wladimir Putin sowie Leiter des Kurtschatow-Instituts, umfangreiche Studien zum Alterungsprozess an Primaten durch.

Groß angelegte Studie mit über 7.000 Affen

Berichten zufolge umfasst dieses wissenschaftliche Projekt insgesamt etwa 7.000 Affen. Die Wissenschaftler konzentrieren sich dabei hauptsächlich auf ältere Primaten im Alter von über 20 bis 30 Jahren.

Das Hauptziel der Forschung ist es, Wege zu finden, das gesunde Leben des Menschen erheblich zu verlängern. Hierfür untersuchen Experten eingehend den Zustand des Gehirns und der Blutgefäße der Tiere sowie verschiedene biochemische Indikatoren und andere altersbedingte physiologische Veränderungen.

Hauptparameter des wissenschaftlichen Projekts Details und Informationen Hauptinitiator/Leiter Michail Kowaltschuk (Leiter des Kurtschatow-Instituts) Forschungsobjekt Über 7.000 Primaten (ältere Affen bestimmten Alters) Untersuchungsbereiche Gehirn, Zustand der Blutgefäße und biochemische Veränderungen Informationsquelle Bloomberg

„Das Interesse des Kremls an Langlebigkeit und dem Überwinden biologischer Grenzen ist nicht neu, stößt jedoch weltweit auf großes Interesse.“

Politische Kreise und familiäre Beteiligung

Es wird berichtet, dass die Aufmerksamkeit der Kreml-Führung für Fragen der Langlebigkeit und der Erhaltung eines gesunden Lebens zunimmt. Insbesondere hatten bereits früher Äußerungen und Gespräche zu diesem Thema bei hochrangigen Treffen öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Zudem gibt es eine familiäre Beteiligung an diesen wissenschaftlichen Forschungen; so soll auch Maria Woronzowa, die älteste Tochter des Präsidenten, in die Forschungsprozesse zur Langlebigkeit involviert sein.

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