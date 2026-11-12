Der ehemalige Cheftrainer von Manchester City, Pep Guardiola, könnte seine Karriere bei einer Nationalmannschaft fortsetzen. Wie das renommierte Medium The Athletic berichtet, wird sein Name ernsthaft als Kandidat für den Posten des US-Nationaltrainers diskutiert.

Transferketten und die Pläne des US-Verbandes

Laut der Quelle könnte ein Wechsel von Pep Guardiola zur US-Nationalmannschaft von bestimmten Trainerrochaden abhängen. Insbesondere wird dies für den Fall erwartet, dass Mauricio Pochettino den Posten von Michael Carrick bei Manchester Unitedübernimmt.

Zur Erinnerung: Vor diesen Informationen hatte der bekannte spanische Experte ein Angebot zur Übernahme der italienischen Nationalmannschaft abgelehnt und erklärt, dass er eine gewisse Zeit lang eine Pause von seiner Trainertätigkeit einlegen wolle.

Pep Guardiolas Erfolge bei Manchester City Titel Anzahl der Erfolge und Statistiken Premier League Sechsmaliger Sieger FA Cup Dreimal gewonnen EFL Cup Fünfmaliger Sieger FA Community Shield Dreimal gewonnen Internationale Trophäen UEFA Champions League, UEFA Super Cup und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (jeweils einmal)

„Im Laufe seiner Karriere hat Guardiola nicht nur mit Manchester City, sondern auch mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern München beispiellose Erfolge erzielt und sich zu einem der weltweit führenden Trainer entwickelt.“

Das reiche Erbe des Trainers und eine neue Herausforderung

Pep Guardiola hat auf Vereinsebene alle prestigeträchtigen Trophäen gewonnen, die es zu gewinnen gibt. Neben seiner Dominanz auf englischem Boden mit Manchester City hat er auch in europäischen Wettbewerben beeindruckende Ergebnisse erzielt. Sollte dieser Plan des US-Fußballverbandes verwirklicht werden, wäre es das erste Mal in Guardiolas Karriere, dass er eine Nationalmannschaft trainiert.

Glauben Sie, dass der Wechsel von Pep Guardiola vom Vereinsfußball zur US-Nationalmannschaft ein neuer und erfolgreicher Schritt in seiner Trainerkarriere sein könnte? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!