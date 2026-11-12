Islam Machatschew erhält globalen Status: Er berichtet von der Sambo-Weltmeisterschaft

UFC-Champion Islam Machatschewwurde von der Internationalen Sambo-Föderation (FIAS) offiziell zum „Globalen Sambo-Botschafter“ ernannt. Laut einer Mitteilung der Abdulmanap-Nurmagomedow-Kampfsportschule nahm der Athlet diesen hohen Titel während seines letzten Besuchs in Usbekistan entgegen.

Jubiläumsmeisterschaft in Taschkent und internationale Anerkennung

Islam Machatschew besuchte vom 5. bis 8. November die Stadt Taschkent und nahm an der 50. Sambo-Jubiläums-Weltmeisterschaft als Ehrengast und Botschafter dieser Sportart teil. Vor Beginn des Wettbewerbs überreichte der Präsident der Internationalen Sambo-Föderation (FIAS), Wassili Schestakow, auf einer Pressekonferenz Islam Machatschew sowie der MMA-Legende Fjodor Jemeljanenko feierlich die offiziellen Dokumente, die ihren Status als globale Sambo-Botschafter bestätigen.