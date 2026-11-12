Islam Machatschew erhält globalen Status: Er berichtet von der Sambo-Weltmeisterschaft
UFC-Champion Islam Machatschewwurde von der Internationalen Sambo-Föderation (FIAS) offiziell zum „Globalen Sambo-Botschafter“ ernannt. Laut einer Mitteilung der Abdulmanap-Nurmagomedow-Kampfsportschule nahm der Athlet diesen hohen Titel während seines letzten Besuchs in Usbekistan entgegen.
Jubiläumsmeisterschaft in Taschkent und internationale Anerkennung
Islam Machatschew besuchte vom 5. bis 8. November die Stadt Taschkent und nahm an der 50. Sambo-Jubiläums-Weltmeisterschaft als Ehrengast und Botschafter dieser Sportart teil. Vor Beginn des Wettbewerbs überreichte der Präsident der Internationalen Sambo-Föderation (FIAS), Wassili Schestakow, auf einer Pressekonferenz Islam Machatschew sowie der MMA-Legende Fjodor Jemeljanenko feierlich die offiziellen Dokumente, die ihren Status als globale Sambo-Botschafter bestätigen.
„Mein letzter Besuch galt Usbekistan. Dort fand die fünfzigste Sambo-Jubiläums-Weltmeisterschaft statt. Ich denke, der Wettbewerb wurde auf einem sehr hohen Niveau organisiert. Insgesamt nahmen 101 Länder teil. Jetzt werde ich mich aktiver in alle Sambo-Angelegenheiten einbringen, da ich offiziell zum globalen Sambo-Botschafter ernannt wurde. In Usbekistan wurde mir zudem der Titel ‚Verdienter Meister des Sports im Sambo‘ verliehen“, sagte Islam Machatschew.
Parameter der Sambo-Jubiläums-Weltmeisterschaft
Details und Informationen
Datum
5.–8. November 2026
Veranstaltungsort
Komplex „Yangi O‘zbekiston“ in Taschkent
Anzahl der teilnehmenden Länder
Sportler aus 101 Ländern
Verliehene Titel
„Globaler Sambo-Botschafter“ und „Verdienter Meister des Sports im Sambo“ durch die FIAS
Ehrengäste der Veranstaltung
Islam Machatschew und Fjodor Jemeljanenko
„Dieser große Wettbewerb in Taschkent war nicht nur ein Sportfest, sondern auch ein historisches Ereignis für die internationale Sportgemeinschaft.“
Feierlichkeiten und Eröffnungszeremonie im Komplex „Yangi O‘zbekiston“
Die Meisterschaft wurde im prächtigen Komplex „Yangi O‘zbekiston“ auf höchstem Niveau ausgetragen. Die besten Athleten aus 101 Ländern der Welt traten gegeneinander an. Im Rahmen der Veranstaltung hielt Islam Machatschew gemeinsam mit der Kampfsportlegende Fjodor Jemeljanenko eine Rede bei der Eröffnungszeremonie, teilte seine Erfahrungen mit jungen Sportlern und gab den Medien interessante Einblicke in seine Karriere.
Wie sehr trägt Ihrer Meinung nach die Ernennung von Weltstars wie Islam Machatschew zu solchen internationalen Botschafterrollen zur Popularisierung des Sambo-Sports unter Jugendlichen bei? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…