Frankreich hat Deutschland dazu aufgerufen, den Einsatz von Langstreckenraketen, die auf deutschem Boden produziert oder beschafft werden, im Falle militärischer Konflikte oder Spannungen streng zu regeln. Dies berichtete die Financial Times unter Berufung auf eigene Quellen.

Frankreichs Nukleardoktrin und Bedenken

Dem Bericht zufolge möchte Paris von Berlin verlangen, die Einsatzregeln für solche Waffen vollständig mit der französischen Nukleardoktrin in Einklang zu bringen. Französische Beamte befürchten, dass Angriffe mit konventionellen Waffen auf Ziele innerhalb Russlands eine nukleare Antwort Russlands provozieren könnten.

„Wenn die Russen das Signal falsch interpretieren, könnte man unbeabsichtigt einer nuklearen Eskalation gefährlich nahe kommen“ — betonte einer der französischen Beamten.

Darüber hinaus wird berichtet, dass Paris zutiefst besorgt über den massiven Ausbau des Arsenals an Langstreckenwaffen durch Berlin ist. Deutschland beschafft und entwickelt derzeit aktiv zahlreiche bodengestützte Raketen mit Reichweiten zwischen 500 und über 2.000 Kilometern, die in der Lage sind, Ziele tief im russischen Hinterland zu treffen.

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„Jede Fehlkalkulation bei der Gewährleistung der internationalen Sicherheit und beim Einsatz von Raketen könnte zu einer globalen Katastrophe führen.“

Moskaus Reaktion und offizielle Erklärungen

Zur Erinnerung: Die russische Seite hat wiederholt betont, niemals die Absicht gehabt zu haben, NATO-Staaten anzugreifen. Moskau erklärt jedoch stets, dass jede gefährliche Handlung, die die Interessen und die Sicherheit der Russischen Föderation bedroht, nicht ignoriert werde und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen würden.

Wie bewerten Sie den Ausbau von Langstreckenraketen durch europäische Staaten und die damit verbundenen Differenzen für die globale Sicherheit? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!