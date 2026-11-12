Neues World Boxing Ranking: Usbekische Boxer dominieren auf internationaler Bühne

Die internationale Organisation World Boxing hat die aktualisierte offizielle Weltrangliste der Boxer für November veröffentlicht. Demnach haben die talentierten usbekischen Sportler, die in verschiedenen Gewichtsklassen weltweit in den Ring steigen, Spitzenplätze belegt und ihre Positionen weiter gefestigt. Insbesondere bei den Männern haben gleich vier unserer Vertreter in ihren jeweiligen Gewichtsklassen den ersten Platz inne.

Führende Boxer bei den Männern und die Top-Drei

In der aktualisierten Rangliste der Männer führen Vertreter der usbekischen Boxschule in mehreren Gewichtsklassen. Darunter Abdumalik Khalokov (60 kg), Asadkhuja Muydinkhujaev (65 kg), Javokhir Ummataliev (80 kg) sowie Akmaljon Isroilov (85 kg), die weltweit den ersten Platz in ihren Gewichtsklassen belegen.

Gewichtsklasse Usbekische Boxer an der Spitze und in den Top-Platzierungen 50 kg Asilbek Jalilov (13. Platz), Shodiyorjon Melikuziev (20. Platz) 55 kg Mirazizbek Mirzakhalilov (15. Platz), Samandar Olimov (19. Platz), Shakhzod Muzaffarov (22. Platz) 60 kg Abdumalik Khalokov (1. Platz), Dilshod Abdumurodov (34. Platz), Madiyar Daniyarov (40. Platz) 65 kg Asadkhuja Muydinkhujaev (1. Platz), Abdulloh Madaminov (7. Platz), Adkhamjon Mukhiddinov (31. Platz) 70 kg Shavkatjon Boltaev (9. Platz), Mukhammadazizbek Ismoilov (34. Platz) 75 kg Fazliddin Erkinboev (3. Platz), Javokhir Abdurakhimov (7. Platz) 80 kg Javokhir Ummataliev (1. Platz), Fazliddin Erkinboev (2. Platz), Turabek Khabibullaev (23. Platz) 85 kg Akmaljon Isroilov (1. Platz), Jasurbek Yuldoshev (5. Platz) 90 kg Turabek Khabibullaev (1. Platz), Khalimjon Mamasoliev (6. Platz), Nusratbek Tokhirov (21. Platz) 90+ kg Jakhongir Zokirov (2. Platz), Arman Makhanov (22. Platz), Khalimjon Mamasoliev (22. Platz)

„Dass usbekische Boxer regelmäßig Spitzenplätze in internationalen Rankings belegen, ist ein klarer Beweis für die hohe Aufmerksamkeit, die dem Sport in unserem Land gewidmet wird, sowie für das Potenzial unserer Boxschule.“

Auch unsere Boxerinnen auf Spitzenplätzen

Ebenso erfreulich sind die Ergebnisse der Frauenrangliste. Auch hier haben sich mehrere unserer Vertreterinnen unter den Top Ten platziert:

48 kg: Sabina Bobokulova — 6. Platz, Farzona Fozilova — 11. Platz

51 kg: Feruza Kazakova — 7. Platz, Gulsevar Ganieva — 22. Platz

65 kg: Navbakhor Khamidova — 3. Platz , Feruza Abdualimova — 23. Platz

70 kg / 75 kg: Aziza Zokirova — 7. Platz (in beiden Gewichtsklassen)

80 kg: Rukhshona Parpieva — 7. Platz

80+ kg: Oltinoy Sotimboeva — 6. Platz

Das World Boxing World Cup Finale in Taschkent steht bevor

Wir erinnern daran, dass vom 26. November bis zum 4. Dezember in unserer Hauptstadt Taschkent das Finale des World Boxing World Cup 2026 auf hohem Niveau ausgetragen wird. Es wird erwartet, dass das aktualisierte Ranking und die Spitzenpositionen unserer Athleten vor diesem prestigeträchtigen Wettbewerb die Chancen unserer Nationalmannschaft weiter erhöhen.

Glauben Sie, dass unsere Boxer beim bevorstehenden World Cup Finale in Taschkent den ersten Platz in der Gesamtwertung verteidigen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!