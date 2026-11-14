Spektakuläre Ergebnisse: Was passierte bei den Freitagsspielen der Nations League?

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Spektakuläre Ergebnisse: Was passierte bei den Freitagsspielen der Nations League?

In Europa ist der 5. Spieltag der UEFA Nations League in die heiße Phase eingetreten. Die Spiele am Freitag boten den Fans zahlreiche Tore, überraschende Ergebnisse und packende Duelle.

Hohe Siege und sensationelle Ergebnisse

Eines der zentralen Spiele mit dem höchsten Ergebnis des Spieltags fand zwischen den Nationalmannschaften der Niederlande und Griechenlands statt. Die Niederländer, die vor heimischer Kulisse spielten, erzielten gegen den Gegner ohne Gegentor 7 Tore und sorgten für eine echte Demontage.

Auch die isländische Nationalmannschaft schonte Bulgarien auswärts nicht — 0:5. Andorra besiegte Gibraltar mit zwei Toren Vorsprung, während Aserbaidschan Liechtenstein auswärts knapp schlug. Estland setzte sich zudem auswärts gegen Luxemburg durch.

Ergebnisse des 5. Spieltags der Nations League am Freitag

Ergebnis

Moldawien — Kasachstan

2:1

Niederlande — Griechenland

7:0

Serbien — Deutschland

1:3

Slowenien — Schweiz

0:0

Schottland — Nordmazedonien

2:1

Bulgarien — Island

0:5

Luxemburg — Estland

0:1

Slowakei — Färöer-Inseln

2:2

Andorra — Gibraltar

2:0

Liechtenstein — Aserbaidschan

0:1

Hart umkämpfte und ausgeglichene Partien

Auch in anderen Spielen des Tages gab es spannende Ergebnisse. Insbesondere besiegte Deutschland Serbien auswärts mit 3:1, während Moldawien zu Hause Kasachstan mit 2:1 schlug und wichtige Punkte sammelte. Die Partie zwischen der Slowakei und den Färöer-Inseln endete mit einem kämpferischen 2:2-Unentschieden.

Die kommenden Spiele der Nations League dienen als entscheidende Phase für die Platzierung der Teams in der Gruppe.

Welcher Sieg war Ihrer Meinung nach die größte Sensation der Freitagsspiele? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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