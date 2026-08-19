Brasilianische Fußballlegende und ehemaliger Verteidiger von Real Madrid Roberto Carlos Es kursieren Berichte, dass er den Islam angenommen habe. Der Fußballer selbst hat diese Information bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

Nach Angaben des türkischen Parlamentsabgeordneten Ali Şahin informierte Scheich Jihad Hammadex, ein Vertreter der muslimischen Gemeinschaft Brasiliens, ihn darüber.

Dem Scheich zufolge kam Roberto Carlos vor etwa vier Wochen zu ihm und sprach das Glaubensbekenntnis, die Schahāda.

Bislang stützt sich diese Information jedoch ausschließlich auf Aussagen anderer Personen. Von Roberto Carlos selbst gibt es keine offizielle Bestätigung. Der 53-jährige Roberto Carlos wurde mit Brasilien 2002 Weltmeister.

Mit Real Madrid:

gewann er dreimal die Champions League;

wurde er viermal spanischer Meister.

Der legendäre Verteidiger spielte außerdem für Fenerbahçe aus der Türkei und Anzhi aus Russland.

Da die Nachricht über Roberto Carlos’ Konversion zum Islam nicht offiziell bestätigt wurde, sollte man sie vorerst nicht als erwiesene Tatsache betrachten.