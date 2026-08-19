Hat Roberto Carlos den Islam angenommen? Unerwartete Nachricht über die Fußballlegende verbreitet

·1·Welt
Hat Roberto Carlos den Islam angenommen? Unerwartete Nachricht über die Fußballlegende verbreitet

Brasilianische Fußballlegende und ehemaliger Verteidiger von Real Madrid Roberto Carlos Es kursieren Berichte, dass er den Islam angenommen habe. Der Fußballer selbst hat diese Information bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

Nach Angaben des türkischen Parlamentsabgeordneten Ali Şahin informierte Scheich Jihad Hammadex, ein Vertreter der muslimischen Gemeinschaft Brasiliens, ihn darüber.

Dem Scheich zufolge kam Roberto Carlos vor etwa vier Wochen zu ihm und sprach das Glaubensbekenntnis, die Schahāda.

Bislang stützt sich diese Information jedoch ausschließlich auf Aussagen anderer Personen. Von Roberto Carlos selbst gibt es keine offizielle Bestätigung. Der 53-jährige Roberto Carlos wurde mit Brasilien 2002 Weltmeister.

Mit Real Madrid:

gewann er dreimal die Champions League;

wurde er viermal spanischer Meister.

Der legendäre Verteidiger spielte außerdem für Fenerbahçe aus der Türkei und Anzhi aus Russland.

Da die Nachricht über Roberto Carlos’ Konversion zum Islam nicht offiziell bestätigt wurde, sollte man sie vorerst nicht als erwiesene Tatsache betrachten.

Roberto CarlosReal MadridFenerbahçeAnzhiAli Şahin
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

In China wurde ein Schweinefang-Wettbewerb im Schlamm veranstaltetIn China wurde ein Schweinefang-Wettbewerb im Schlamm veranstaltetHeute, 15:13Ein unerwartetes Wunder in 13.000 Metern Höhe: Baby an Bord eines Flugzeugs geborenEin unerwartetes Wunder in 13.000 Metern Höhe: Baby an Bord eines Flugzeugs geborenHeute, 14:51„Der süßeste Nachrichtenassistent“: Kleiner Hund sorgt während einer Live-Sendung für Aufmerksamkeit„Der süßeste Nachrichtenassistent“: Kleiner Hund sorgt während einer Live-Sendung für AufmerksamkeitHeute, 14:41Shakira startet millionenschwere Initiative für Kinder, die vom Erdbeben der Stärke 7,4 betroffen sindShakira startet millionenschwere Initiative für Kinder, die vom Erdbeben der Stärke 7,4 betroffen sindHeute, 14:35498 Tage, 195 Länder: US-Tourist umrundete die Welt in Rekordzeit!498 Tage, 195 Länder: US-Tourist umrundete die Welt in Rekordzeit!Heute, 14:28Neue Details im Fall der Braut enthüllt, die fünf Monate nach ihrer Hochzeit starbNeue Details im Fall der Braut enthüllt, die fünf Monate nach ihrer Hochzeit starbHeute, 13:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert