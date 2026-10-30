In der Türkei wartet Ecevit seit über 25 Jahren auf die Frau, die er liebt (Video)

Manche Liebesgeschichten bleiben nicht durch glückliche Begegnungen in Erinnerung, sondern durch Hoffnung und Sehnsucht, die über Jahre hinweg nicht verblasst sind. Das Leben von Ecevit Okuyucu, der in der türkischen Provinz Sinop lebt, ist zu einer solchen Geschichte geworden. Dies berichtete Tengri Life.

Der Mann, der unter der lokalen Bevölkerung als „Ecevit der Verliebte“ bekannt ist, wartet seit über 25 Jahren an einer Bushaltestelle am Straßenrand auf eine Frau namens Ayşe, in die er sich in seiner Jugend verliebt hat. Seine Geschichte hat sich über die Jahre in den sozialen Medien weit verbreitet und die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen.

Berichten zufolge lernte Ecevit Ayşe etwa im Jahr 2000 kennen. Ihre Beziehung hielt jedoch nicht an und die Frau ging weg. Seitdem wartet Ecevit an derselben Stelle in der Hoffnung, dass sie eines Tages zurückkehren wird.

Die von seiner Geschichte berührte lokale Bevölkerung und Reisende sind Ecevit gegenüber nicht gleichgültig geblieben. Einige Autofahrer bringen ihm Lebensmittel und helfen ihm an kalten Tagen. Ein Wohltäter schenkte ihm sogar einen Container als Unterkunft.

In den letzten Tagen kursierten in den sozialen Medien Berichte über den Tod von Ecevit. Diese Informationen wurden jedoch nicht bestätigt. In Berichten vom August 2026 wiesen seine Angehörigen die Behauptungen über seinen Tod zurück. In einer Meldung vom 28. Oktober heißt es, dass er immer noch auf die Frau wartet, die er liebt.

Ecevits Lebensweg regt viele Menschen dazu an, über Liebe, Treue und die Hoffnung nachzudenken, die über Jahre hinweg nicht erloschen ist.