16 Personen nach Botox-Behandlung in Antalya erkrankt

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16 Personen nach Botox-Behandlung in Antalya erkrankt

In der türkischen Stadt Antalya wurden in den letzten drei Monaten 16 Personen nach kosmetischen Botox-Behandlungen aufgrund einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ins Krankenhaus eingeliefert.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur DHA vom 12. Oktober 2026 litten die Patienten unter Schluck- und Sprechbeschwerden, Atemproblemen sowie Muskelschwäche. Einige wurden an Beatmungsgeräte angeschlossen, drei wurden auf der Intensivstation behandelt. Patienten mit leichteren Symptomen erhielten ambulante Hilfe.

Professor Ebru Apadin Doğan, Neurologin am Krankenhaus der Akdeniz-Universität, erklärte, dass bei allen Patienten Vergiftungssymptome nach den kosmetischen Eingriffen auftraten. Die Expertin warnte, dass Präparate aus unbekannten Quellen oder die Durchführung durch unqualifiziertes Personal ein erhebliches Risiko darstellen.

Eine der betroffenen Patientinnen berichtete, dass sie wenige Tage nach der Botox-Behandlung unter hängenden Augenlidern und Schluckbeschwerden litt. Ihrer Aussage nach wurde der Eingriff nicht von einem Arzt, sondern von einer Kliniksekretärin durchgeführt.

Derzeit wird untersucht, wo und von wem die Botox-Behandlungen durchgeführt wurden. Die Fälle von sieben Patienten, die in der letzten Woche in die neurologische Abteilung eingeliefert wurden, wurden den Strafverfolgungsbehörden gemeldet.

Experten mahnen dazu, Botox-Behandlungen nur in lizenzierten medizinischen Einrichtungen von qualifizierten Ärzten durchführen zu lassen und auf die Herkunft sowie Qualität der Präparate zu achten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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