Mann in China kauft Zwei-Zimmer-Wohnung für umgerechnet 20.000 Sum

Ein in China lebender Mann hat anlässlich des „Singles' Day“ (11.11.) bei einer speziellen Online-Auktion eine Zwei-Zimmer-Wohnung für nur 11 Yuan – umgerechnet etwa 20.000 Sum – erworben.

Die 68,36 Quadratmeter große Wohnung befindet sich in der Stadt Hegang in der Provinz Heilongjiang im Nordosten des Landes. Sie wurde auf der Plattform Alibaba Auction angeboten. Insgesamt 1.677 Personen registrierten sich für die Auktion, und es wurden 1.001 Gebote abgegeben.

Die Auktion begann am 5. November. Der Startpreis lag bei 1 Yuan, wobei jedes weitere Gebot um 0,01 Yuan erhöht werden konnte. Der Höchstpreis war auf 11 Yuan begrenzt. Der Käufer, der diesen Betrag als Erster bot, wurde zum Gewinner erklärt. Die Auktion dauerte lediglich 2 Minuten und 20 Sekunden.

Der Marktwert der Wohnung wurde auf etwa 40.000 Yuan geschätzt. Ein Vertreter des Auktionsunternehmens erklärte, dass es sich um eine Werbeaktion zum „Singles' Day“ handelte und die Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert der Wohnung und dem vom Käufer gezahlten Betrag von der Plattform übernommen wurde. Es handelte sich also nicht um eine Zwangsversteigerung oder eine gewöhnliche Immobilienauktion.

Der Käufer aus Ostchina plant nicht, nach Hegang zu ziehen. Er möchte die Wohnung als Feriendomizil für seine Winterreisen nutzen.

Die Wohnung kostet den Käufer jedoch nicht nur 11 Yuan. Für die Eintragung der Eigentumsrechte muss er zusätzlich etwa 2.000 Yuan an Steuern zahlen. Daher liegen die tatsächlichen Kosten der Wohnung deutlich über dem im Titel genannten Betrag.