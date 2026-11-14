UEFA Nations League: Niederlande besiegen Griechenland zu Hause mit 7:0

In Europa ist die 5. Spielrunde der UEFA Nations League in eine heiße Phase eingetreten. Die ausgetragenen Partien boten den Fans zahlreiche Tore und packende Momente. Besonders der deutliche Heimsieg der niederländischen Nationalmannschaft wurde zum Highlight des Spieltags.

Niederlande — Griechenland: Ein sensationeller 7:0-Sieg

Die niederländische Nationalmannschaft empfing Griechenland zu Hause und ließ dem Gegner keine Chance — 7:0.

Das offensive Spiel der Gastgeber in dieser Begegnung versetzte alle in Staunen. Insbesondere Reijnders zeigte eine herausragende Leistung und erzielte einen Hattrick. Zudem steuerte Timber einen Doppelpack bei, während Summerville und Malen ebenfalls jeweils ein Tor erzielten und zum Kantersieg beitrugen.

Details zur Partie Niederlande — Griechenland Statistiken Ergebnis 7:0 Torschützen Summerville (6.), Reijnders (12., 18., 33.), Timber (40., 59.), Malen (61.) Spieler des Spiels Reijnders (Hattrick)

Serbien — Deutschland und weitere Ergebnisse

Ein weiteres interessantes Duell des Spieltags fand zwischen Serbien und Deutschland statt. Die deutsche Nationalmannschaft gewann auswärts gegen ihren Gegner mit 3:1 . Auf deutscher Seite trugen sich Wirtz und Gruda in die Torschützenliste ein, zudem unterlief dem Gastgeber Babic ein Eigentor. Den Ehrentreffer für Serbien erzielte ebenfalls Babic.

Die weiteren Ergebnisse des Spieltags lauten wie folgt:

Slowakei — Schweiz — 0:0 (Unentschieden);

Schottland — Nordmazedonien — 2:1 (McGinn erzielte einen Doppelpack, für Nordmazedonien traf Rastoder).

Die kommenden Spieltage der Nations League werden für die Mannschaften noch entscheidender und von großer Bedeutung sein.

Welche Nationalmannschaft ist Ihrer Meinung nach der Favorit auf den Titel in der aktuellen Nations-League-Saison? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!