Jozett Lepol nahm mit 92 Jahren durch den Umgang ihrer muslimischen Nachbarn den Islam an

Die 92-jährige Jozett Lepol nahm den Islam an, nachdem sie vom Verhalten ihrer muslimischen Nachbarn berührt war. Ihren Worten zufolge weckten deren aufrichtige Hilfe, Fürsorge und ihr guter Charakter in ihr den Wunsch, den Islam näher kennenzulernen.

Nachdem Jozett Informationen über die Religion erhalten hatte, ging sie in eine Moschee in Brüssel und nahm den Islam an. Dort wählte sie für sich den Namen Nur.

Dass sie im Alter von 92 Jahren diese Entscheidung traf, löste in den sozialen Medien zahlreiche Diskussionen aus. Einige Nutzer sahen in der Geschichte vor allem den Einfluss von Mitgefühl und einem guten Umgang miteinander.

Jozetts Geschichte zeigt, dass nachbarschaftliche Beziehungen manchmal auch die Lebenseinstellung eines Menschen tiefgreifend beeinflussen können.