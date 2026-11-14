Chinesischer Künstler verblüfft mit einer 7 Meter hohen Skulptur des Affenkönigs aus trockenen Ästen

Ein chinesischer Künstler hat die Aufmerksamkeit von Internetnutzern auf sich gezogen, indem er aus einfachen trockenen Ästen eine riesige, 7 Meter hohe Skulptur schuf. Er stellte die legendäre Figur des Affenkönigs Sun Wukong in einem einzigartigen Stil dar.

Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, verbrachte Fan Lijie aus der Provinz Shandong mehr als zwei Monate damit, dieses außergewöhnliche Kunstwerk zu schaffen. Der Künstler wählte Tausende von trockenen Ästen einzeln aus und fügte sie von Hand zu der monumentalen Skulptur zusammen.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Arbeit ist, dass er keine fertigen Skizzen oder Vorlagen verwendete. Jeder Teil der Skulptur entstand allein aus der Vorstellungskraft und dem handwerklichen Geschick des Künstlers.

Sun Wukong, der normalerweise als kämpferischer und hitzköpfiger Held dargestellt wird, erscheint diesmal in einer völlig anderen Gestalt. In der Skulptur wird er ruhig, gelassen und in tiefe Gedanken versunken dargestellt.

Der Autor betont, dass diese Figur symbolisiert, wie ein Mensch verschiedene Lebensprüfungen durchläuft, um schließlich inneren Frieden zu finden.

Die ungewöhnliche Skulptur wurde in den sozialen Medien schnell populär. Unter denjenigen, die sie mit eigenen Augen sehen wollen, befinden sich auch Besucher aus anderen Städten.